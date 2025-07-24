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STM'den Yeni İHA Teknolojisi

STM\'den Yeni İHA Teknolojisi
24.07.2025 14:06
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STM, KARGU İHA'sına entegre edilen RF Arayıcı Başlık ile FPV dron tehditlerine karşı çözümler sunuyor.

STM tarafından geliştirilen RF (radyo frekans) Arayıcı Başlık, milli vurucu İHA KARGU'ya entegre edildi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) devam ediyor.

STM'den yapılan açıklamaya göre, yüksek teknoloji çözümleriyle sahada çarpan etkisi yaratacak bir çalışmaya daha imza atan şirket, bir süredir üzerinde çalıştığı RF arayıcı başlıkla donatılmış KARGU platformunu başarıyla test etti.

Geliştirilen bu sistem, özellikle son dönemde çatışma sahalarında ciddi tehdit haline gelen FPV dronlarına karşı güçlü bir çözüm sunuyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, sahada oyun değiştirici teknolojilere odaklandıklarını belirterek, RF Arayıcı Başlık entegreli KARGU'nun sadece bir İHA olmadığını, sahadaki elektromanyetik tehditleri algılayan, hedefi tespit eden ve etkisiz hale getiren bütünleşik bir elektronik harp çözümü olarak STM mühendislerince geliştirildiğini anlattı.

Güleryüz, bu teknolojinin RF sinyali yayan her türlü yayını tespit ederek, maliyeti etkin şekilde hedeflerin imha edilmesini sağladığını vurguladı.

"FPV dron tehdidine karşı da etkili bir çözüm"

Özgür Güleryüz, KARGU'ya entegre ettikleri RF modülünün harp ortamının kurallarını değiştiren FPV dron tehdidine karşı da etkili bir çözüm olacağını kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Yaptığımız testlerde, RF Arayıcı Başlıklı KARGU, bir düşman FPV pilotunun harici/dahili antenden yayılan RF sinyalleriyle önce yerini tespit etti ardından operatör kontrolünde dalış yaparak hedefi imha etti. Özellikle sahada hızla yayılan FPV dron tehditlerine karşı akıllı, caydırıcı bir çözüm ortaya koyduk. Milyon dolarlarla üretilen düşman hava savunma, elektronik harp sistemlerinin radarlarını da bu yöntemle etkisiz hale getirerek, onların köreltilmesini maliyeti etkin şekilde sağlayabileceğiz."

IDEF'te sergileniyor

Verilen bilgiye göre, yerli ve milli olarak geliştirilen RF Arayıcı Başlık, mini/mikro sınıf insansız hava araçlarına elektronik harp kabiliyeti kazandırmak üzere tasarlandı.

Platformdan bağımsız olarak entegre edilebilen bu sensör takımı, geniş frekans aralığında çalışabiliyor, hedef konumlaması yapabiliyor ve hem GNSS'li hem de GNSS'siz ortamlarda görev icra edebiliyor.

Geliştirilebilir yazılım tanımlı radyo (SDR) mimarisiyle operasyonel ihtiyaçlara göre güncellenebilen sistem; FPV kumandaları, düşman hava savunma sistemleri ve elektronik harp kaynakları gibi RF sinyali yayan tüm tehditleri tespit edebiliyor. STM, RF Arayıcı Başlık entegreli KARGU'yu IDEF'te de sergiliyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, istanbul, Savunma, Ekonomi, Spor, Son Dakika

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