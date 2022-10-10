STSO Başkan Adayı Özdemir, esnafları tek tek ziyaret etti - Son Dakika
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STSO Başkan Adayı Özdemir, esnafları tek tek ziyaret etti

10.10.2022 15:49
STSO Başkan Adayı Özdemir, esnafları tek tek ziyaret etti

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Zeki Özdemir, seçim çalışmaları çerçevesinde Altınyayla, Şarkışla ve Gemerek ilçelerinde STSO üyeleri ile bir araya geldi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Zeki Özdemir, seçim çalışmaları çerçevesinde Altınyayla, Şarkışla ve Gemerek ilçelerinde STSO üyeleri ile bir araya geldi.

Başkan Adayı Zeki Özdemir ve komite adayları, Şarkışla ilçesi ziyaretleri çerçevesinde ilçede faaliyet gösteren esnafları iş yerlerinde ziyaret ederek sohbet etti. Özdemir, 13 Kasım 2022 tarihinde yapılacak olan STSO seçimleri için sanayici ve tüccarlardan destek isteyerek, seçilmeleri halinde Şarkışla ilçesi ve bölgeye yapacakları hizmetler hakkında bilgiler verdi. Başkan adayı Zeki Özdemir ve beraberindeki heyet, daha sonra Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş ve Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz'u makamında ziyaret ederek başarı temennisinde bulundular. Gündüz yapılan ziyaretlerin ardından akşam yemeği için Şarkışla Öğretmen evinde toplantı düzenlendi. Şarkışlalı tüccar ve sanayicilerin katıldığı toplantıda konuşma yapan Zeki Özdemir, Şarkışla Ticaret ve Sanayi Odasının kurulması için çaba göstereceğini, Şarkışla Organize Sanayi Bölgesinin cazibe merkezine alınması için çalışmalar yapılacağını ve ilçenin kalkınması için yatırımcıların bölgeye yönlendirilmesinin yapılacağını dile getirdi. Şarkışla'da bulunan üyelerin ilçelerini temsilen oda yönetim mekanizmaları içinde aktif rol almalarının sağlanacağını dile getiren Özdemir, oda bünyesinde oluşturulacak olan yüksek istişare kurulunda Şarkışla'yı temsilen bir kişinin yer alacağını ifade etti. Özdemir, Şarkışla ilçesini önemsedikleri ve yaptıkları ziyaretten gayet memnun olduklarını söyledi. Şarkışla halkının misafirperverliği ve ilgisinden dolayı teşekkür etti. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Altınyayla, Şarkışla, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi STSO Başkan Adayı Özdemir, esnafları tek tek ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: STSO Başkan Adayı Özdemir, esnafları tek tek ziyaret etti - Son Dakika
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