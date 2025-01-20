Sudan'da Nil Yatırım Forumu Daveti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Sudan'da Nil Yatırım Forumu Daveti

Sudan\'da Nil Yatırım Forumu Daveti

Sudan Ankara Büyükelçiliği, SANKON üyelerini 28-29 Ocak 2025'teki forum için davet etti.

20.01.2025 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sudan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, 28-29 Ocak 2025 tarihlerinde Sudan'ın Nil Nehri Eyaleti'nde düzenlenecek "Nil Yatırım Forumu"na, Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) üyesi şirketleri davet etti.

Sudan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği tarafından SANKON Genel Merkezine iletilen resmi davetiyede, Nil Nehri Eyaleti'nde gerçekleşecek olan forumun Sudan Egemenlik Konseyi'nin himayesinde ve Nil Nehri Eyaleti Hükümeti'nin denetimi altında yapılacağı belirtildi. Davetiyede, SANKON üyelerinin forumda yer alarak, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmeye katkı sağlayacakları ifade edildi.

Sudan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği tarafından iletilen davetiyede, "Sudan Egemenlik Konseyinin nazik himayesi ve Nil Nehri Eyaleti Hükümetinin denetimi altında, Nil Nehri Eyaleti 28-29 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılması planlanan 'Nil Yatırım Forumu'na' SANKON üyesi şirketleri katılmaya davet etmekten onur duymaktadır" ifadelerine yer verildi.

Nil Nehri Eyaleti, stratejik coğrafi konumu, verimli tarım arazileri, zengin maden kaynakları ve gelişmiş altyapısıyla dikkat çekiyor. Altın madenleri ve değerli madenler gibi zengin kaynaklara sahip olan eyalet, aynı zamanda tarım, madencilik, sanayi ve turizm sektörlerinde yatırım fırsatları sunuyor. Eyalet, yatırımcılara devlet tarafından sağlanan teşvikler, vergi muafiyetleri ve güvenli bir yatırım ortamı ile cazip bir destinasyon haline geldi.

Forumda, yatırımcılar ve yetkililer arasında ikili görüşmelerin yanı sıra yatırım fırsatlarıyla ilgili tartışma oturumları ve projelerin incelemeleri yer alacak. Etkinlik, ülkeler arasındaki işbirliğini artırma amacı taşıyor.

Forum'da, yatırımcılar ve yetkililer arasındaki ikili görüşmelerin yanı sıra, yatırım uzmanlarıyla tartışma oturumları, yatırım fırsatlarına ilişkin bilimsel ve belgesel çalışmalar ve yatırıma hazır projelerin incelemeleri yer alacak.

SANKON Genel Sekreteri Koray Eken, Nil Yatırım Forumu'nun iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere büyük katkı sağlayacağını belirterek, şunları söyledi:

"Değişik sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda SANKON üyesi şirketimiz, Sudan Cumhuriyeti'nde 28-29 Ocak 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan 'Nil Yatırım Forumu' etkinliğine katılım sağlayarak, Türkiye'yi en iyi şeklide temsil edeceklerdir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Etkinlikler, Nil Nehri, Ekonomi, Ankara, Turizm, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sudan'da Nil Yatırım Forumu Daveti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:38 Adalet Bakanı Tunç’tan İmamoğlu’na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama
15:28 İYİ Parti’den istifa eden Ünal Karaman’ın yeni adresi belli gibi İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi
15:17 Özel’den “aday“ sorusuna yanıt: İmamoğlu’nun adı her toplantıda geçiyor Özel'den "aday" sorusuna yanıt: İmamoğlu'nun adı her toplantıda geçiyor
14:16 7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi 7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi
13:18 Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma
23:55 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: ’Oylarımız yüzde 40’a yaklaşıyor’ AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: 'Oylarımız yüzde 40'a yaklaşıyor'
23:35 Verilen hediye dikkat çekti Hamas, serbest bırakılan rehinelerin görüntülerini yayınladı Verilen hediye dikkat çekti! Hamas, serbest bırakılan rehinelerin görüntülerini yayınladı
22:19 Diyarbakır’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
22:18 ABD’de TikTok yasağı: Son sözü Trump söyledi ABD'de TikTok yasağı: Son sözü Trump söyledi
21:43 Tüyler ürperten olay: Dili ve kulaklarını kesip ormana attılar Tüyler ürperten olay: Dili ve kulaklarını kesip ormana attılar
21:41 İsrail, Hamas’ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı İsrail, Hamas'ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı
21:25 ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi
20:57 Fenerbahçe, Adana Demirspor’u 4-0 mağlup etti Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 16:38:50. #1.11#
SON DAKİKA: Sudan'da Nil Yatırım Forumu Daveti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.