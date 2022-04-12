Suluova MYO ve Amasya Şeker'den işbirliği anlaşması - Son Dakika
Üye Girişi

Suluova MYO ve Amasya Şeker'den işbirliği anlaşması

12.04.2022 22:49
Suluova MYO ve Amasya Şeker'den işbirliği anlaşması

Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulu ile Amasya Şeker Fabrikası arasında şeker pancarı tohumu çeşit denemesi üzerine araştırma faaliyetlerinde bulunmak amacıyla anlaşma yapıldı.

Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulu ile Amasya Şeker Fabrikası arasında şeker pancarı tohumu çeşit denemesi üzerine araştırma faaliyetlerinde bulunmak amacıyla anlaşma yapıldı.

İşbirliği protokolüne imzalar Suluova MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Murat Karavin ve Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özarslan tarafından atıldı.

Dr. Öğr. Üyesi Karavin, "Şeker pancarı üretiminde verim ve kaliteyi etkileyen önemli faktörlerden birisi pancar tohumu çeşit seçimidir. Protokolün Amasya'ya ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Törende yer alan Amasya Şeker Fabrikası Genel Müdürü Ali Namık Bostancı da, "Amasya'nın iklim ve toprak şartlarına uygun, hastalık-zararlı ve tohuma kalkmaya dayanıklı, kök ve şeker oranı yüksek, çimlenme gücü ve tarla çıkışı iyi, sağlıklı, güvenilir şeker pancarı çeşitlerini çiftçilere tavsiye etmek amacıyla bu protokolü imzalıyoruz" diye konuştu.

Bostancı, işbirliğine destek olan Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, okul müdürü Murat Karavin ve ekibine teşekkür etti. Bitkisel ve Hayvansal Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Beril Kocaman ve Dr. Öğr. Üyesi Ebru Batı Ay ile Şeker Fabrikası Ziraat Müdürü Erol Yelen de törene katıldı. - AMASYA

Suluova MYO ve Amasya Şeker'den işbirliği anlaşması

YORUMLAR
500
Yunan gazetecinin telefonunda casus yazılım tespit edildi Yunan gazetecinin telefonunda casus yazılım tespit edildi Amasya'da kışın çöken seralarda artık yüzler gülüyor Amasya'da kışın çöken seralarda artık yüzler gülüyor

Amasya Üniversitesi, Araştırma, Suluova, Amasya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Suluova MYO ve Amasya Şeker'den işbirliği anlaşması - Son Dakika


Son Dakika
22:44 Basın toplantısındaki manzara Hagi'yi çıldırttı!
22:42 Polisten HDP'li milletvekiline tepki: Bana şerefsiz diyemezsiniz
22:25 Ulaşım zammıyla ilgili İBB'den yeni açıklama: Maliyetlerimiz artıyor
22:19 Ukrayna'daki çocuklar için Galatasaray, Dinamo Kiev ile özel maçta karşılaşacak!
21:50 Ronaldo'nun skandal hareketi sonrası yaptığı davet reddedildi!
21:20 12 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 25 kişi vefat etti, 6 bin 635 yeni vaka tespit edildi
21:19 Boş arazide bulunan iki cansız bedenle ilgili yeni detay ortaya çıktı!
20:45 Dünya, Mert Hakan Yandaş'ın derbideki hareketiyle dalga geçiyor!
20:39 İmamoğlu'ndan Bahçeli'ye zam yanıtı: Klasik araçların deposunu kaça doldurduğunu açıklasın
20:20 Pep Guardiola'nın, gazeteciden aldığı haberden sonra nutku tutuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 23:01:12. #1.12#
SON DAKİKA: Suluova MYO ve Amasya Şeker'den işbirliği anlaşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement