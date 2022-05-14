Sumitomo Rubber AKO Lastik Fabrikası'nda grev kararı - Son Dakika
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Sumitomo Rubber AKO Lastik Fabrikası'nda grev kararı

14.05.2022 20:54
Sumitomo Rubber AKO Lastik Fabrikası'nda grev kararı

Türkiye'nin en büyük lastik üretim kapasiteli fabrikalarından olan Sumitomo Rubber AKO Lastik Fabrikası'nda toplu iş sözleşmesinde uzlaşma sağlanamaması sebebi ile grev kararı alındı.

Türkiye'nin en büyük lastik üretim kapasiteli fabrikalarından olan Sumitomo Rubber AKO Lastik Fabrikası'nda toplu iş sözleşmesinde uzlaşma sağlanamaması sebebi ile grev kararı alındı.

Çankırı'da üretim yapan Türkiye'nin en büyük lastik üretim kapasiteli fabrikalarından Sumitomo Rubber AKO Lastik Fabrikası'nda Petrol-İş Sendikası ile 2 bin 100 çalışan adına yürütülen toplu iş sözleşmesinde uzlaşma sağlanamadı. Petrol-iş Sendikası Çankırı Şube Başkanı Halil İbrahim Topçu, Sumitomo Rubber AKO Lastik Fabrikası'nda 15 Haziran'da grev kararı aldıklarını açıkladı. Anlaşma sağlanmaması durumunda işçilerin greve başlayacağını söyleyen Topçu, "Sumitomo Rubber AKO Lastik Fabrikası ve Petrol-iş Sendikası ile 2 bin 100 çalışan adına yürütülen toplu iş sözleşmesinde uzlaşma sağlanamaması üzerine 12 Mayıs tarihi itibarıyla Sumitomo Rubber AKO işyerinde grev kararı resmi olarak ilan edilmiştir. 15 Haziran tarihi için grev kararı aldık. Bugüne kadar taleplerimizin yerine getirilmesini bekledik ama maalesef bu olmadı. İşveren, bu sözleşmede yapacağı maaş zammını geçen seneki zamsız asgari ücret üzerinden yapmak istiyor. Bizim asıl karşı çıktığımız konu bu zaten. Bu sene aldığımız maaş üzerinden imzalamamız gereken sözleşmeyi neden geçen seneki asgari ücret üzerinden imzalayalım, bu bana çok saçma geliyor. İşverenin böyle bir teklifle karşımıza gelmesi bile çok mantıksız. Ayrıca bazı sosyal haklarımızda da artışlar istiyoruz, işveren buna da olumsuz bakıyor. Tüm bu olumsuzluklara rağmen biz grev için belirlediğimiz tarihe kadar uygun şartlarda anlaşmaktan yanayız. Ancak yine de anlaşma sağlanamazsa 15 Haziran'da greve gidiyoruz. Bugüne kadar büyük fedakarlıklar göstererek çalıştık, fabrikayı çok güzel yerlere getirdik. Ama artık işverenin de bunu görmesini ve çalışanlarına hak ettiği maaş ile hak ettiği sosyal hakları vermesini istiyoruz. Türkiye'deki lastik fabrikaları arasında en az maaş alan biziz. Artık bu haksızlığa bir son verilmesini istiyoruz doğal olarak" dedi.

"Lastik emekçisinin refah seviyesini yükseltecek, yaşanan enflasyona ezdirmeyecek bir ücret seviyesini elde edinceye kadar masada da sahada da mücadele devam edecektir" diyen Topçu, "Umudumuz ve beklentimiz anlaşmaktan yana ama şayet anlaşamazsak da grevden kaçmayacağımızın bilinmesini istiyorum. Bu 1 aylık süreçte taleplerin karşılanmaması halinde 15 Haziran sabahı grev uygulaması başlayacaktır. Tüm Sumitomo emekçilerine ve Çankırı halkına hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - ÇANKIRI

Sumitomo Rubber AKO Lastik Fabrikası'nda grev kararı
Sumitomo Rubber AKO Lastik Fabrikası'nda grev kararı

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Çankırı, Haziran, Türkiye, Grev, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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