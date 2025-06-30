Sunar LİDAŞ 2025 İlk Arpa ve Buğday Alımını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Sunar LİDAŞ 2025 İlk Arpa ve Buğday Alımını Gerçekleştirdi

Sunar LİDAŞ 2025 İlk Arpa ve Buğday Alımını Gerçekleştirdi
30.06.2025 11:19
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Sunar LİDAŞ, Konya'da modern lisanslı depoculuk sistemi ile arpa ve buğday alımına başladı.

Tarım dayalı sanayi, gıda ve biyoendüstri sektörlerinde entegre yapısıyla faaliyet gösteren Sunar Yatırım'ın grup şirketlerinden Sunar LİDAŞ, 2025 hasat sezonunun ilk arpa ve buğday alımını gerçekleştirdi. Sunar Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mustafa Nuri Çomu, "Çiftçilerimize analiz, nakliye ve kira desteği sunduğumuz modern ve güvenli bir tesisi hizmete açtık. Üreticinin emeği emin ellerde" dedi.

Lisanslı depoculuk sistemi, tarım ürünlerinin modern, güvenli ve izlenebilir şartlarda saklanmasını sağlarken, üreticilere ürünlerini değerinde satma ve finansmana erişme imkanı sunuyor. Şeffaf ve kayıtlı ticareti teşvik eden bu yapı, hem çiftçiye hem de tarım piyasalarına sürdürülebilir bir güven ortamı kazandırıyor. 25 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen ilk alımda, Konya'nın Altıntekin ilçesinden gelen 42 ton arpa, Sunar LİDAŞ güvencesiyle lisanslı depoya kabul edildi. Konya'daki 26 bin ton kapasiteli lisanslı deposuyla üreticilere hizmet veren tesis, ürünlerin güvenle teslim edilebildiği modern altyapısıyla dikkat çekiyor.

Sunar Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mustafa Nuri Çomu, yılın ilk alımına ilişkin yaptığı değerlendirmede "Çiftçimizin alın terini değerle buluşturan, analiz, nakliye ve kira desteği sunduğumuz modern bir tesisi Konya'da hayata geçirdik. Lisanslı depoculuk sistemiyle birlikte üretici ve tüccar ilişkilerine şeffaflık ve güven kazandırıyoruz. Bu yıl ürün kalitesi yüksek, rekolte geçen yıla kıyasla daha istikrarlı görünüyor. Sunar Yatırım olarak yalnızca sanayi yatırımlarımızla değil; tarımsal altyapıyı güçlendiren projelerle de sektörün geleceğine katkı sunuyoruz. LİDAŞ yatırımlarımızı Konya ile sınırlı tutmuyor, Türkiye'nin çeşitli yeni kapasite artırımı hedefliyoruz"diye konuştu.

2026 yılı itibarıyla kapasite 40 bin tona çıkacak

Değerlendirmesininin devamında Çomu," Sunar LİDAŞ, ürün alımlarını Elektronik Lisanslı Ürün Senetleri (ELÜS) aracılığıyla gerçekleştiriyor. Bu sistem, üreticilere ürünlerini depolarken finansal esneklik ve pazarlama avantajı sunuyor. Modern altyapısı ve destek hizmetleriyle Konya bölgesinde fark oluşturan Sunar LİDAŞ, güvenli depolamanın yanı sıra dijitalleşen tarım ekonomisine de katkı sağlıyor. Konya'daki özel sektör lisanslı depoları arasında en yüksek kapasiteye sahip tesislerden biri olarak faaliyet gösteren Sunar LİDAŞ'ın, 2026 itibarıyla kapasitesini iki katına çıkarmayı hedefliyor.Bitkisel sıvı yağ, nişasta ve türevleri, poliyoller, biyobozunur bileşenler, un, yem ve taze meyve üretimi gibi birçok alanda yatırımlarını sürdüren Sunar Yatırım, tarım-sanayi entegrasyonunu güçlendirerek ülke ekonomisine katma değer sağlamaya devam ediyor"ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Güncel, Tarım, Konya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sunar LİDAŞ 2025 İlk Arpa ve Buğday Alımını Gerçekleştirdi - Son Dakika

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