SunExpress, 17. Antalya Maratonu'nda "iyilik" için koştu - Son Dakika
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SunExpress, 17. Antalya Maratonu'nda "iyilik" için koştu

06.03.2022 13:11
SunExpress, 17. Antalya Maratonu'nda "iyilik" için koştu

Türk Hava Yolları (THY) ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yararına bağış toplamak amacıyla 200'den fazla çalışanı ile 17. Antalya Maratonu'na (RUNTALYA) katıldı.

Türk Hava Yolları (THY) ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yararına bağış toplamak amacıyla 200'den fazla çalışanı ile 17. Antalya Maratonu'na (RUNTALYA) katıldı.

SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, RUNTALYA, 20 ülkeden 8 bin 500 sporcunun katılımıyla düzenlendi.

Önceki yıllarda da çeşitli vakıf ve dernekler yararına maratona katılan SunExpress, bu yıl organizasyonun ana sponsorlarından biri olarak TOG yararına bağış toplamak amacıyla koştu.

SunExpress çalışanları ile birlikte maratonda koşan SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ???????"Bir hava yolu olarak, şehirleri, insanları ve kültürleri birbirine bağlıyoruz. Spor da bu amaca hizmet ederek insanları ve kültürleri bir araya getiriyor. Antalya'nın tanıtımına ve turizmine katkı sağlayan bu başarılı organizasyonun ana sponsorlarından biri olarak bu yıl rekor sayıda çalışanımızla yine çok değerli bir amaç için koştuk." ifadelerini kullandı.

Spor turizmi de dahil olmak üzere Türkiye'de turizmin her kolunda gelişimi desteklemeye devam edeceklerini aktaran Çalışkan, "Türkiye'de 30 yılı aşkın bir geçmişle ve Antalya'nın da ana taşıyıcısı olarak, spora, sporcuya, sporu ve sporcuyu destekleyen organizasyonlara elimizden gelen tüm katkıyı göstermeye gayret ediyoruz. Antalya ve Türkiye'de spor turizmi de dahil olmak üzere turizmin her kolunda gelişimi desteklemeye ve Türk turizmi için güvenilir bir hava yolu ortağı olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, RUNTALYA'ya katılan 200'den fazla SunExpress çalışanının yürüttüğü bağış kampanyalarından elde edilen gelirler, TOG projelerini destekleyecek.

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Toplum Gönüllüleri Vakfı, Türk Hava Yolları, Lufthansa, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi SunExpress, 17. Antalya Maratonu'nda 'iyilik' için koştu - Son Dakika


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