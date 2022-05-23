Sungurlu'da çeltik ekimi başladı - Son Dakika
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Sungurlu'da çeltik ekimi başladı

23.05.2022 18:22
Sungurlu'da çeltik ekimi başladı

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde çeltik ekimi yapılan tek köy olan Kula Köyü'nde çeltik ekimine başlandı.

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde çeltik ekimi yapılan tek köy olan Kula Köyü'nde çeltik ekimine başlandı.

Kula köyüne bağlı Paşa Çiftliği mezrasında çeltik üreticiliği yapan Fatih Altuntaş, bu yılda Allah'ın izniyle çeltik ekimine başladıklarını söyledi.

550 dekar alana çeltik ekimi gerçekleştirdiklerini söyleyen Altuntaş, "Tavaları doldurup ekime devam ediyoruz. 20 gün süren zorlu çalışmanın ardından arazimizi hazır hale getirdik. Ekim sonrası diğer ürünler gibi işimiz bitmiyor. İlaçlaması, gübrelemesi var. Bunlar çamurun suyun içinde bir çok kez tekrarlanıyor. Allah ürünümüzü bol verir inşallah" dedi. - ÇORUM

Sungurlu'da çeltik ekimi başladı
Sungurlu'da çeltik ekimi başladı
Sungurlu'da çeltik ekimi başladı
Sungurlu'da çeltik ekimi başladı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sungurlu'da çeltik ekimi başladı - Son Dakika


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