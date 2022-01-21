Sur Yapı Marka AVM'de uçuş etkinliği başlıyor

Sur Yapı Marka AVM'de 22 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında uçuş etkinliği düzenlenecek.

Şirket açıklamasına göre, Türkiye'nin en seçkin markalarını ziyaretçileriyle buluşturan Sur Yapı Marka AVM'deki uçuş etkinliği, çocuklar ve gençler için "unutulmaz bir sömestir tatili" vadediyor.

5'inci yaşını kutlamaya hazırlanan Sur Yapı Marka AVM'deki etkinliğe katılanlar F16, Cessna 172, taarruz helikopteri ve VR-Jet simülatörlerinde uçma keyfi yaşayacak. Sur Yapı Marka AVM'nin misafir çocukları simülatörle uçmayı deneyimleyecek.

Sur Yapı Marka AVM'deki uçuş etkinliği ile gençler ve çocuklar, havacılık teknolojilerini daha yakından görme ve inceleme fırsatı yakalayacak.

Geleceğin havacıları çocuklar etkinlikten 16 günlük sömestir tatili boyunca ücretsiz olarak faydalanabilecek. Bunlarla birlikte gökyüzü sevdalısı çocuklar gerçek bir uçak kokpitinde olan senaryoları tecrübe ederek sevdikleriyle birlikte eğitici ve heyecan verici bir gün geçirmiş olacak. Yaşayacakları bu deneyimin hatırası olarak etkinliğe katılacak tüm gençlere ve çocuklara pilot anahtarlığı hediye edilecek.

Uçuş etkinliği heyecanını tüm Türkiye'ye yaymayı hedefleyen Sur Yapı Marka AVM, etkinlik süresince sosyal medyada yarışmalar düzenleyecek, ödüller verecek.