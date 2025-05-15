Sürat Kargo, WORLDEF İstanbul 2025\'te

Sürat Kargo, global e-ticaret platformu WORLDEF tarafından düzenlenen e-ticaret fuarı WORLDEF ISTANBUL 2025'de yerini aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, Yenikapı Etkinlik Alanı'ndaki Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen fuar kapsamında düzenlenen oturumda soruları yanıtladı.

Açıklamada, fuardaki görüşlerine yer verilen Oğuz, şirket olarak toplam iş hacimlerinin yüzde 80'inin e-ticaret gönderilerinden oluştuğunu belirtti.

Oğuz, bu talebi karşılayabilmek için kargo şirketinden teknoloji şirketine dönüşme sürecine girdiklerini aktararak, "Değer yaratma süreçlerinde pazarın büyüyen yapısına entegre olma, öncülük etme ve pazaryerleriyle iş birliklerine gitme önceliğimiz var. Müşteriden talep gelmeden biz müşteriye yol gösterme, pazarı dönüştürmeye liderlik etmek istiyoruz. Tüm yatırımımızı bu vizyon doğrultusunda yapıyoruz. Dijitalleşiyor, veri temelli karar alıyor, yeni nesil platformlara yatırım yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni teknolojiler ve yapay zekanın sektörlerine entegrasyonunun memnuniyet verici bulduğunu aktaran Oğuz, dijitalleşme ve yapay zeka uygulamalarından bahsederken insanı dışarıda bırakan bir süreçten söz edilmediğini, bir yandan teknolojiyle hız kazanırken, bir yandan da daha fazla insanı sisteme dahil ettiklerini vurguladı.

Yeni geliştirdikleri Sürat Servis Platformu (SSP) sayesinde canlı olarak kurye konum takibi yapabildiklerine değinen Oğuz, rotalama, teslimat anına kadar teslim zamanını güncelleme ve Süratli Esnaf Noktalarımıza (SEN) dinamik yönlendirmeyi gerçekleştirebildiklerini aktardı.

Oğuz, "SSP platformu bize ayrıca anlık kurye performans takibi, gerçek devir ve teslim zamanı, teslimat anına kadar teslim yeri güncelleme, müşteri anket sonuçları takibi gibi imkanlar sunuyor. Bunun yanında, e-ticaret lojistiğinde regülasyonların sektörümüzün önünü açmasından çok memnun olduğumuzu söylemek isterim. Yakın döneme kadar teslimatta kimlik numarası alınması zorunluluğu vardı, imza gerekiyordu. Bugün artık o zorunluluk da yok. İşte dijitalleşme sadece hız kazandırmıyor, aynı zamanda kişisel bilgilerin korunması konusuna da katkıda bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şeffaflığı çok geniş anlamıyla tanımladıklarının ve çok önemsediklerinin de altını çizen Cem Oğuz, kargo bekleyen müşterilerinin, kendisine gönderilen link aracılığıyla paketini teslim edecek kişinin fotoğrafını ve araç bilgisini gördüğünü paylaştı.

Oğuz, son yıllarda teknolojiyle birlikte çok hızlı bir büyüme dönemine girdiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Yıllık gönderi adetlerimizde 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 7 büyüme gerçekleşti ve esas büyümemiz son çeyrekte, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 20'ye ulaştığını görüyoruz. 2020 yılından bugüne baktığımızda ise artış yüzde 50'ye yakın. Bu, bizim sektörümüz için çok ciddiye alınması gereken bir büyüme oranı. Bunu operasyonlarımızdaki iyileştirmeler ve dijitalleşme ile sağladık. 2025 ilk çeyrek verilerine baktığımızda ise günlük gönderi sayımızın geçen yıla göre yüzde 15'in üzerinde arttığını görüyoruz. Geçtiğimiz yıl ilk çeyrekte 3040 bin olan günlük gönderi sayımız bu yıl 400 bin seviyesine oturdu. Bu sayede de yıllık 100 milyonun üzerinde müşterimizin zilini çalıyoruz."

E-ticaret sektörünün yurt dışı operasyonları konusunda da kendilerini ihracat elçisi olarak gördüklerini belirten Cem Oğuz, şunları kaydetti:

"Hedefimiz Türkiye merkezli ama global hedefli teslimat yapımızı güçlendirmek. Doğu Avrupa, Türk Cumhuriyetleri ve körfez ülkeleri başta olmak üzere stratejik ülkelere yatırım yapmak ve teknoloji operasyon ve insan odağında uluslararası vizyon kazanmak. Tabii bunu lojistikteki iyileştirmelerle de desteklemek. Biz hem ekibimiz hem de paydaşlarımızla birlikte süratle koşmaya devam ediyoruz. İşimizi yaparken her aşamada sosyal faydayı da gözetiyoruz. Bunu süratli esnaf noktalarıyla da KOBİ'lere özel mikro ihracat destekleriyle de yapıyoruz. Biz büyürken, paydaşlarımız da büyüsün istiyoruz."