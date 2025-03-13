Süt Üretiminde Artış ve Azalma

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerine göre, inek sütü miktarı, ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 arttı. Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre inek peyniri üretimi yüzde 1,1 azalırken, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 2,3 arttı.

TÜİK, 2025 yılı ocak ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 arttı.

Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 1,1 azaldı, ayran ve kefir üretimi yüzde 5,1 arttı, yoğurt üretimi yüzde 2,7 arttı, içme sütü üretimi yüzde 2,0 azaldı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 2,3 arttı.

Bir önceki ay 947 bin 109 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Ocak ayında yüzde 0,6 oranında azalarak 941 bin 377 ton oldu. Bir önceki ay 144 bin 891 ton olan içme sütü üretimi Ocak ayında yüzde 4,0 oranında artarak 150 bin 681 ton olarak gerçekleşti.