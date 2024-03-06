Suudi Arabistan'da düzenlenen Al Baraka İslam Ekonomisi Forumu'nda İslam ekonomisinin önemi vurgulandı

Suudi Arabistan'da 44'üncü düzenlenen Al Baraka İslam Ekonomisi Forumu'nda, İslamiyet'in ekonomi ile alakalı şartlarının, ideal ekonomi sistemini kurulmasında referans alınmasının, ideal ekonomi sistemini yeniden inşa etmede çok önemli bir destek olabileceği açıklandı.
Al Baraka İslam Ekonomisi Forumu'nun 44'üncü oturumundaki açılış töreni, Suudi Arabistan Krallığı'nın ev sahipliğinde Medine'i Münevvere'de yapıldı. "Şeriatın Hedefleri... İslam Ekonomisinin Düzenleyici Çerçevesi" başlığı altındaki forumda, günümüzdeki ekonomik buhranın çözüm yolları konuşuldu. Etkinliğine ekonomi, finans ve yatırım alanlarında uzmanlar katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Al Baraka İslam Ekonomisi Forumu Mütevelli Heyeti Başkanı Abdullah bin Salih Kamel, 44 yıllık sempozyumun tarihçesini anlattı. Salih Kamel, sempozyumun hedefinin; ekonomide ulaşılmak istenen hedefleri harekete geçirmek ve İslam ekonomisinin, İslam şeriatından ortaya çıkan ve İslam'ın hedefleriyle kesişen bir dizi makroekonomik hedefin gerçekleşmesine katkıda bulunmak olduğunu söyledi.
El Ezher El Şerif İslam Araştırmaları Akademisi Sekreteri Prof. Dr. Nazir Ayyad, törende yaptığı konuşmada, İslam hukukunun ideal bir ekonomik sistemi yeniden canlandırmayı sağlayacak, bütün unsurlara sahip olduğunu anlattı.
Katılımcılar etkinlikte, Al Baraka sempozyumunun ilerleyişi, İslam ekonomisi sahnesinin hem hukuki hem de teknik açıdan geliştirilmesine katkısının yanı sıra iş adamı Saleh Kamel'in İslam ekonomisi alanını destekleme kariyeri hakkında sunum izledi.
Törenin sonunda Medine Bölgesi Emiri, Al Baraka İslam Ekonomisi Forumu ile Suudi Ticari Tahkim Merkezi ve Rusya Federasyonu Müslümanların Dini İdaresi arasında mutabakat imzalandı.
Bu kapsamda; İslam iktisadi düşüncesinin teşvik edilmesi ve kapsamlı anlamda geliştirilmesinde, liderliğe ulaşmak için forumun hedeflerinin uygulanmasına katkıda bulunmak, işbirliği ve örgütlenme olanaklarını geliştirmenin yanı sıra, deneyim ve bilgi alışverişinde bulunmak, yerli ve yabancı yatırımları çeken güvenli bir ortam oluşturmak, ortak uluslararası ve yerel etkinlik ve konferansların yanı sıra deneyim ve yayın alışverişi, İslam ekonomisinin yaygınlaştırılması ve uygulamalarının geliştirilmesi hedefleniyor.
Al Baraka İslam Ekonomisi Forumu'nun, İslam ekonomisinin hedeflerinin temel yapısını oluşturarak ve bir grup ekonomik, kalkınma ve stratejik konuyu tartışarak şeriat hedefleri ile İslam ekonomisi arasındaki yakın bağlantıyı doğrulamayı amaçladığı belirtildi. - İSTANBUL
Son Dakika › Ekonomi › Suudi Arabistan'da düzenlenen Al Baraka İslam Ekonomisi Forumu'nda İslam ekonomisinin önemi vurgulandı - Son Dakika
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