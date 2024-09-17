SYS Grup, Birleşik Krallık'ta DVD Fuarı'na Katılıyor

Ekonomi

Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup şirketlerinden CANiK ve AEI Systems, Birleşik Krallık'ta gerçekleştirilecek dünyanın önde gelen kara aracı ve ekipman üreticilerini buluşturan DVD Fuarı'na katılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ?SYS Grup bünyesindeki CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS, sahip oldukları kabiliyetleri yurt dışında işbirliklerine dönüştürmek için güçlü adımlar atıyor.

Bu yıl yoğun bir fuar ve etkinlik takvimi izleyen SYS Grup şirketleri, bu kez 18-19 Eylül'de Birleşik Krallık'ta düzenlenecek olan DVD Fuarı'na katılacak.

Birleşik Krallık Kara Kuvvetleri tarafından organize edilen ve dünyanın önde gelen kara aracı ve ekipman üreticilerini buluşturan DVD, SYS Grup şirketlerinin Birleşik Krallık ve Avrupa başta olmak üzere uluslararası pazarlardaki stratejik hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir olanak sunuyor.

Birleşik Krallık, SYS Grubu için özel bir önem taşıyor. 2022'de SYS Grup bünyesine katılan köklü İngiliz şirketi AEI Systems, İngiltere'deki tesisinde 60 yılı aşkın bir süredir, hava, kara ve deniz platformlarına yönelik 20, 25 ve 30 milimetre orta kalibre topların üretimlerini yapıyor.

AEI Systems etkinlik kapsamında tüm modern dünya ordularının beğenisini kazanmış olan 30x113 milimetre düşük geri tepmeli orta kalibre topu VENOM LR'ı öne çıkarırken, CANiK dünyanın en dayanıklı 12.7x99 milimetre ağır makineli tüfek ailesi olan CANiK M2 QCB, CANiK M2F ve CANiK M3 silahlarını öne çıkaracak. Yine grup şirketlerinden UNIROBOTICS ise TRAKON Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS)'ni tanıtacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SYS Genel Müdürü Cahit Utku Aral, Grubun Birleşik Krallık'ta yürüttükleri faaliyetlerin, belirledikleri hedeflere ulaşma yolunda stratejik öneme sahip olduğunu belirtti.

Aral, AEI Systems'ın SYS Grup bünyesine katılması ile Birleşik Krallık'ın savunma sanayisindeki yerlerini sağlamlaştırdıklarını aktararak, İngiltere'deki tesislerinden İngiliz Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına doğrudan yanıt verebildiklerini, daha yakın işbirlikleri geliştirdiklerini ve üçüncü ülkelere açılma yolunda yeni kapılar araladıklarını vurguladı.

Birleşik Krallık savunma tedarik süreçlerine dahil olmanın SYS Grup'un Avrupa'daki büyüme hedeflerinin kritik bir parçasını oluşturduğunu kaydeden Aral, Birleşik Krallık'ın güçlü bir savunma pazarı olmasının ötesinde, teknolojik yeniliklere verdiği önemle küresel anlamda öne çıktığına işaret etti.,

Grup şirketleri olarak geleceğin savunma sanayisinin konuşulduğu etkinlikte yer almanın, burada yeni işbirliği fırsatlarını değerlendirmenin, SYS Grubun hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacağını ifade eden Aral, CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS'in yenilikçi ve ileri teknolojilerle, başta Birleşik Krallık ve yine burada kurulacak işbirlikleri ile diğer dost ülkelere en ileri çözümleri sunmak için hazır olduğunu bildirdi.