Taban: "Çiftçimizi kalkındırmak istiyoruz" - Son Dakika
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Taban: "Çiftçimizi kalkındırmak istiyoruz"

21.06.2022 15:39
Taban: "Çiftçimizi kalkındırmak istiyoruz"

İnegöl Belediyesi'nin Türkiye'ye örnek olan "İnegöl Tarım Modeli" uygulamasının çatısı konumundaki Üreten Çiftçiler Kooperatifi, olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.

İnegöl Belediyesi'nin Türkiye'ye örnek olan "İnegöl Tarım Modeli" uygulamasının çatısı konumundaki Üreten Çiftçiler Kooperatifi, olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Alper Taban, kongrede yaptığı konuşmada; "Ben çiftçimi kalkındırmak istiyorum" dedi.

İnegöl Belediyesi, Alper Taban Başkanlığında şehrin tarım ve hayvancılığını geliştirmek adına örnek bir projenin startını vermişti. İnegöl'ün bereketli topraklarında daha nitelikli tarım için önce güç birliği sağlanması gerektiğine dikkat çekilerek, şehrin tüm çiftçilerini tek çatı altında toplayacak Üreten Çiftçiler Kooperatifi kurulmuştu. Bugün 164 üyesi bulunan ve TKDK desteği ile 4 bin ton kapasiteli Soğuk Hava Deposu yapan kooperatifin, olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

Yeni yönetim seçildi

Deydinler Mahallesinde bulunan soğuk hava deposunda bugün 11.00'da gerçekleştirilen olağan genel kurulda, mevcut Kooperatif Başkanı olan İnegöl Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Sinan Kağan, yeniden aday oldu. Tek liste ile yapılan kongrede, Kağan yeniden Başkanlığa seçildi. 4 yıl boyunca görev yapacak olan Sinan Kağan Başkanlığındaki İnegöl Üreten Çiftçiler Kooperatifi Yönetimi şu isimlerden oluştu: İnegöl Belediyesi, Fahrettin Erdoğan, Yüksel Beyhan, Bihter Koyuncu Yeşilbahçe ve Ertuğrul Doğru. Denetleme Kurulunda ise; Cengiz Karlova, Sezgin Yeşim ve Mehmet Uysal yer aldı.

İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit'in Divan Kurulu Başkanlığı görevini yürüttüğü genel kurulda, Belediye Başkanı Alper Taban üyelere ve üreticilere yönelik bir konuşma yaptı. Tarımın önemine dikkat çeken Başkan Taban, "Göreve başlamamızın hemen sonrasında bazı araştırmalar yapmaya başladık. Tarım ve hayvancılık başlığı altında bazı eksikler tespit ettik. Çiftçilerimiz, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız tek başlarına, atadan görme imkanlarla iş yapıyorlardı. Bu güzel ama bunun yanı sıra yeni ürün yapmak, ürün geliştirmek, pazarlamak, ürün markalaştırmak, bir tesis gibi projeleri tek başına yapmaları mümkün değildi. Bizler de hazırlanan raporlar ışığında birtakım çalışmalar başlattık. Öncelikle birlik ve beraberliği sağlamak adına bir kooperatif kurmalıyız dedik. Üreten Çiftçiler Kooperatifimiz bu şekilde doğdu. Devamında öncelikli olarak şehrimizde üretim var ancak depolama alanımız çok az. TKDK'nın da desteği ile bu tesisi hayata geçirdik. Bizim hedefimiz belediye olarak ürün üretmek, para kazanmak değil. Bizim amacımız çiftçimize önderlik etmek" dedi.

Tarım ve hayvancılığı geliştirmek istediklerine de dikkat çeken Başkan Taban, "Cumhurbaşkanımız da bizzat imzasıyla buraya destek çıktı. Yaklaşık 1 buçuk milyonluk desteği alabilmek için konu Cumhurbaşkanımıza sunuldu ve imzasıyla destek verdi. Aslında Türkiye'de bir örnek uygulama oldu bu proje. Dünyada kooperatiflerin iyi uygulama noktasında çok güzel örnekleri var. Bizler de iyi yönetmek, iyi yöneterek üyelerimize katkılar sunmak zorundayız. Biz tarım ve hayvancılığı geliştirmek istiyorsak, bu işin en iyi uygulaması nerede ise gidip göreceğiz. Fuarları gezin, tecrübesi olan kişi veya kurumlardan bilgi alın, ziyaret edin. Ben çiftçimi kalkındırmak istiyorum. Bu vesileyle kongremizin de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" açıklamalarında bulundu. - BURSA

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Kaynak: İHA

İnegöl Belediyesi, Türkiye, İnegöl, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Taban: 'Çiftçimizi kalkındırmak istiyoruz' - Son Dakika

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