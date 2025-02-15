TACCI ve BCC İşbirliğiyle Ekonomik İlişkiler Güçleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

TACCI ve BCC İşbirliğiyle Ekonomik İlişkiler Güçleniyor

TACCI ve BCC İşbirliğiyle Ekonomik İlişkiler Güçleniyor

TACCI ve BCC, Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerini güçlendirmek için işbirliği anlaşması imzaladı.

15.02.2025 02:16
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NEW Türk-Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası (TACCI) ile Brooklyn Ticaret Odası (BCC), Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmek ve iş fırsatlarını değerlendirmek üzere işbirliğine gitti.

TACCI ile BCC organizasyonunda New York'taki Türkevi'nde etkinlik düzenlendi. Etkinliğe ticaret odalarından temsilcilerin yanı sıra ataşeler, bürokratlar ve iş insanları katıldı.

Katılımcıların iş dünyası ve kamu kurumlarından temsilcilerle bilgi alışverişinde bulunma fırsatı elde ettiği etkinlikte, TACCI ile BCC arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

TACCI Başkanı Ali Koçak, buradaki konuşmasında, odanın kurulduğu 2002'den bu yana Türkiye'den işletme ve delegelerin ABD'deki iş fırsatlarını keşfetmelerine yardımcı olduğunu belirtti.

ABD'li işletmelerin Türkiye'de yatırım yapmalarını ve fırsatları keşfetmelerini desteklediklerine dikkati çeken Koçak, "İki ülke arasında iş fırsatlarının daha da büyümesine yardımcı olmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Koçak, geçen yıl ikili ilişkileri güçlendirmek ve ekonomik büyümeyi teşvik etmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini dile getirerek, New York, New Jersey, Güney Kore ve Azerbaycan ticaret odalarıyla da küresel çapta ortaklıkları genişletmek ve iş fırsatlarını değerlendirmek üzere işbirliği anlaşmaları imzaladıklarını anımsattı.

BCC Başkanı Randy Peers da TACCI ile işbirliği yapmaktan çok mutlu olduklarını ifade ederek, anlaşmanın iki oda ve ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacağını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TACCI ve BCC İşbirliğiyle Ekonomik İlişkiler Güçleniyor - Son Dakika

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