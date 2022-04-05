TAHAP'tan Tunceli'deki arıcılara indirimli şeker desteği - Son Dakika
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TAHAP'tan Tunceli'deki arıcılara indirimli şeker desteği

05.04.2022 10:11
TAHAP'tan Tunceli'deki arıcılara indirimli şeker desteği

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesindeki bal üreticilerine TAHAP tarafından indirimli şeker dağıtımı yapıldı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesindeki bal üreticilerine TAHAP tarafından indirimli şeker dağıtımı yapıldı.

Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Federasyonu (TAHAP) ilçedeki arıcılara yetecek kadar piyasa fiyatından yaklaşık yüzde 50 oranında indirimli şeker ulaştırdı. Çemişgezek ilçesine akşam saatlerinde gelen 27 ton şeker, üreticilerin kovan sayısına göre belirlenerek dağıtıldı.

Sağlanan desteğin üreticileri sevindirdiğini aktaran TAHAP Tunceli İl Temsilcisi Fırat Köse, "Bu gün Çemişgezek ilçemizdeki üreticilere toplamda 27 ton, yani 540 çuval indirimli şeker dağıtımı yapıldı. Çemişgezek ilçemizin ardından Tunceli kent merkezinde de 1 tır dolusu şekeri üyelik şartı aranmadan tüm üreticilere dağıtımını gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle tüm arıcılarımızın ihtiyacı karşılanmış olacaktır" dedi. - TUNCELİ

TAHAP'tan Tunceli'deki arıcılara indirimli şeker desteği
TAHAP'tan Tunceli'deki arıcılara indirimli şeker desteği

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Çemişgezek, Tunceli, Türkiye, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TAHAP'tan Tunceli'deki arıcılara indirimli şeker desteği - Son Dakika


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SON DAKİKA: TAHAP'tan Tunceli'deki arıcılara indirimli şeker desteği - Son Dakika
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