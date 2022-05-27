Tahıl ve meyvede üretim artışı, sebzede azalış tahmin edildi - Son Dakika
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Tahıl ve meyvede üretim artışı, sebzede azalış tahmin edildi

27.05.2022 10:57
Tahıl ve meyvede üretim artışı, sebzede azalış tahmin edildi

TÜRKİYE'de üretim miktarlarının önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 10,4; meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 4,6 oranında artacağı, sebzelerde ise yüzde 1 azalacağı öngörüldü.

TÜRKİYE'de üretim miktarlarının önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 10,4; meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 4,6 oranında artacağı, sebzelerde ise yüzde 1 azalacağı öngörüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin 'Bitkisel Üretim 1'inci Tahmini'ni açıkladı. Üretim miktarlarının, 2022 yılının ilk tahmininde bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 10,4, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 4,6 oranında artacağı; sebzelerde ise yüzde 1 azalacağı tahmin edildi. Buna göre, üretim miktarlarının 2022 yılında yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 68,2 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 26,1 milyon ton, sebzelerde 31,4 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

Tahıl ürünleri üretim miktarlarının 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 15,7 oranında artarak yaklaşık 36,9 milyon ton olacağı tahmin edildi. Bir önceki yıla göre, buğday üretiminin yüzde 10,5 oranında artarak 19,5 milyon ton, mısır üretiminin yüzde 3,7 oranında artarak 7 milyon ton, arpa üretiminin yüzde 47,8 oranında artarak 8,5 milyon ton, çavdar üretiminin yüzde 35 oranında artarak 270 bin ton, yulaf üretiminin yüzde 26,8 oranında artarak 350 bin ton olacağı öngörüldü.Baklagillerin önemli ürünlerinden nohudun yüzde 22,1 oranında artarak 580 bin ton, kuru fasulyenin yüzde 6,6 oranında azalarak 285 bin ton, kırmızı mercimeğin yüzde 75,4 oranında artarak 400 bin ton; yumru bitkilerden patatesin ise değişim göstermeyerek 5,1 milyon ton üretileceği tahmin edildi.Yağlı tohumlardan soya üretiminin yüzde 4,4 oranında artarak 190 bin ton, ayçiçeği üretiminin yüzde 5,6 oranında artarak yaklaşık 2,6 milyon ton olacağı öngörüldü.Tütün üretiminin yüzde 12,7 oranında artarak 82,3 bin ton, şeker pancarı üretiminin ise yüzde 4,1 oranında artarak 19 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.SEBZE VE MEYVE ÜRETİMİSebzeler grubunun önemli ürünlerinden salatalıkta yüzde 2,9, havuçta yüzde 19,9, beyaz lahanada yüzde 17,2 oranında artış olurken, domateste yüzde 2,3, karpuzda yüzde 3,9, kuru soğanda yüzde 6 oranında azalış olacağı tahmin edildi.Meyveler içinde önemli ürünlerin üretim miktarlarına bakıldığında, bir önceki yıla göre elmada yüzde 4,5, üzümde yüzde 15,8, şeftali ve nektarin toplamında yüzde 6,7, kirazda yüzde 14,8, çilekte yüzde 5,5, zeytinde yüzde 0,7 oranında artış olacağı öngörüldü.Turunçgil meyvelerinden mandalinada yüzde 0,1 oranında artış; portakalda yüzde 11, limonda yüzde 3,2 oranında azalış öngörüldü. Sert kabuklu meyvelerden fındıkta yüzde 3,1 oranında, Antep fıstığında yüzde 92,7 oranında artış olacağı tahmin edildi.

İncirde yüzde 9,4, muzda ise yüzde 8,9 oranında artış olacağı öngörüldü.


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Kaynak: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tahıl ve meyvede üretim artışı, sebzede azalış tahmin edildi - Son Dakika


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