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Taliban liderinin alacağı ücret belli oldu - Son Dakika

Taliban liderinin alacağı ücret belli oldu

05.12.2021 13:02

Afganistan'da Taliban yönetimi kamuda maaş düzenlemesine gitti. Buna yeni düzenlemeye göre, Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade aylık 2 bin 400 dolar, geçici hükümetin Başbakan Vekili Muhammed Hassan Ahund aylık 2 bin 60 dolar, bakanlar ise aylık bin 1460 dolar maaş alacak. Ülkede asgari ücret ise 52 dolar olarak belirlendi.

Taliban geçici hükümetinin Maliye Bakanlığı sözcüsü Ahmad Veli Hakmal, konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında, kamu çalışanlarının maaşlarıyla ilgili yeni düzenleme yapıldığını söyledi.

Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade'ye aylık 228 bin 750 Afgani (yaklaşık 2 bin 400 dolar) ve geçici hükümetin Başbakan Vekili Muhammed Hassan Ahund'a da 198 bin 250 Afgani (yaklaşık 2 bin 60 dolar) maaş tayin edildiğini belirten Hakmal, bakanların aylık maaşlarının ise 137 bin 250 Afgani (yaklaşık 1430 dolar) olarak belirlendiğini kaydetti.

VALİLERE 950 DOLAR VERİLECEK

Hakmal, Taliban yönetiminin valilerine yönelik de aylık 91 bin 500 Afgani (yaklaşık 950 dolar) maaş tayin edildiğini belirtti.

ASGARİ ÜCRET 52 DOLAR

Asgari ücretin 5 bin Afgani (yaklaşık 52 dolar) olarak belirlendiğini dile getiren Hakmal, alınan bu kararın yakında yürürlüğe gireceğini söyledi.

ÖNCEKİ YÖNETİMDE DANIŞMANLAR 3 İLA 7 BİN DOLAR ALIYORDU

Hakmal, önceki yönetimde maaşların dağılımı konusunda adaletsizlik yapıldığı, aynı rütbede olan memurların farklı maaşlar aldığının altını çizdi. Eşref Gani liderliğindeki eski yönetimde Cumhurbaşkanlığı Sarayında çalışan danışmanların maaşları da 3 bin ile 7 bin dolar arasında değişiyordu.

Taliban liderinin alacağı ücret belli oldu

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Taliban liderinin alacağı ücret belli oldu - Son Dakika Ekonomi


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