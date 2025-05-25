Tarhan Telli'den Özel Motosikletler - Son Dakika
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Ekonomi

Tarhan Telli'den Özel Motosikletler

Tarhan Telli\'den Özel Motosikletler
25.05.2025 11:22
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Türk motosiklet üreticisi Tarhan Telli, özel tasarımlarıyla ünlü markalara meydan okuyor.

Dünyanın en ünlü markalarına kafa tutuyor. Tarhan Telli kurduğu Türk motosiklet markasıyla ve yaptığı özel tasarım motorlarla dünyanın en ünlü motosiklet markalarına kafa tutuyor. Motorlarını Hollywood filmlerine satan Telli, yıllık 50 motor ürettiğini belirtti. Telli, motorlarının dünyanın en pahalı makineleri olduğunu ve kişiye özel üretildiğini söyledi.

Dünyaca ünlü Türk motosiklet üreticisi Tarhan Telli'nin tasarladığı özel motosikletler dünyanın en önemli markalarından birisi olan Harley Davidson'a kafa tutuyor. Türk motosiklet üreticisinin ürettiği motosikletlerin değeri ise milyon TL'lere satılıyor. Telli'nin TT Custom adı altında özel olarak ürettiği motosikletler, Türkiye başta olmak üzere ABD ve yurt dışında birçok ülkede tanınır hale geldi. Telli, motosikletleri kişiye özel boy kilo ve ayak numaralarına göre hazırlıyor. Öte yandan Telli'nin tasarladığı motosikletler Hollywood filmlerinde kullanılarak büyük ilgi görüyor. Yıllık ortalama 50 motosiklet üretim kapasitesinin olduğunu belirten Telli, bunların 30 tanesini Türkiye'ye, 20 tanesini yurtdışına sattığını belirtti. Ayrıca Telli, Türkiye'de son dönemlerde motor kullanımının arttığına da dikkat çekti.

"20 yıldır motosiklet üretiyoruz"

20 yıldır motor ürettiklerini belirten TT Custom markasının sahibi Tarhan Telli, " 2005 yılından beri 20 yıldır motosiklet üretiyoruz. Türkiye'nin ilk motosiklet şasesi vurma hakkına sahip bir firmayız. Hayalimiz bir Türk markası oluşturmak ve üretime geçmekti. Bu motorlarımızı dünya standartları üzerine çıkartmaktı. Bu hayalimizi 20 yıldır başarıyla devam ettiriyoruz". 2005 yılından 2007 yılına kadar birçok futbolcu ve iş insanına motor ürettik. 2007 yılından sonra motorlarımızın bilinirliği çok fazla duyulmaya başlandı. Bu süreçten sonra Expendables (Cehennem melekleri) ve Mad Max gibi filmlerde kullanılmak üzere özel tasarım motorlar ürettik. Bu süreçten sonra Amerika'ya bir Türkün motosikletleri satılmaya başlandı" dedi.

"Yıllık motosiklet üretim kapasitemiz 50"

Yıllık motosiklet üretiminin 50'yi bulduğunu belirten Telli, "Yıllık 30 adet Türkiye için motosiklet üretiyoruz. Bunların hepsi çok özel makinalar, renkler ve konseptlerde üretiliyor. Bunların yanı sıra 20 tanede yurtdışı için üretimlerimiz oluyor. Yaklaşık yıllık üretimimiz 50 adet motosiklet oluyor. Ürettiğimiz motosikletler çok özel. Bunları almak isteyenler genelde gerçekten motosiklet tecrübesi ve bilgisi olan insanlar oluyor. Hayatında motosikleti bir yaşam felsefesi olarak gören dostlarımız tercih ediyor. Motosikletlerin kilometresi, beygir gücü ve motor ebatıyla değişkenlik gösterir" şeklinde konuştu.

"En büyük motosiklet markaları ile yarışıyoruz"

Ünlü motosiklet markalarının bile yaptığı tasarımlardan çekindiğini belirten Telli, "Ünlü Amerikan markası motorlar bile bizden artık çekiniyor. Fuarlar da bile yanımıza bir stant açmaya çekiniyorlar. Harley Davidson dünyanın en büyük markası. Dünyanın bn büyük markasının yanında bir Türk olarak var olmak bizi çok mutlu ediyor. Başarımızla gurur duyuyoruz. Onlar bizim motorlarımıza baktıklarında şunu görüyorlar. Biz motorlarımıza ruh katıyoruz. Yaptığımız motorları kişiselleştiriyoruz. Kısaca demire hayat veriyoruz. Onlarınki ise stok dediğimiz seri üretim. Uzun veya kısa boylu insanların aynı motoru kullanmasını sağlamaya çalışıyorlar. Bizim tarzımız üretimimiz ise kişinin boyuna, kilosuna, ayak numarasına ve kol uzunluğuna göre üretim yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Dünyanın en pahalı motorlarını üretiyoruz"

Dünyanın en pahalı motorlarını ürettiğini belirten Telli, "Şuanda dünyanın en pahalı motorlarını Türkler üretiyor diyebiliriz. Bizim makinalarımız milyon TL değerinde motorlar. Bu yurtdışında da biliniyor. Biz Türk olarak bunu gururla taşıyoruz. Hem Avrupa'da hem de Amerika'da çok bilinen tasarımlarımız bulunuyor ve bundan çok mutluyuz. Aklımızda seri üretim var tabi ki bunun için uzun zamandır çalışıyoruz. Seri üretim yapmak tabiki kolay bir şey değil. Fakat biz elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz" dedi.

"Türkiye'de motosiklet kullanım oranı arttı"

Türkiye'de son yıllarda motosiklet kullanımının arttığını belirten Telli, "2005 yılından beri arkadaşlarımızla bir araya gelerek sürüşler yapıyoruz. Bu motorlarda bir ruh var ve bu ruha sahip olan arkadaşlarımızla toplanıp ekip halinde uzun yollara çıkıyoruz. Bu tarz guruplarda da özel tasarım motorlarım bulunuyor. Buda mutluluk verici bir durum. Türkler bu yaşam tarzını günden güne benimsediler. 20 yıldır hem kendi markamızı hem de Türkiye'deki motosiklet sektörünü yön verebilecek hale geldik. Trafik sorununun ortadan kalkması için aslında en güzel çözüm motosikletler. Son zamanlarda motosiklet kullanımında büyük bir artış var. Bu durum bizi çok mutlu ediyor. Motosiklet eskiden bir hobiydi fakat şuanda bir araç haline geldi. Özellikle İstanbul'da buna çok fazla şahit oluyoruz. Motosikletlere büyük bir talep var" şeklinde konuştu.

"6 ay önce kurdukları motosiklet gurubuyla Amerika'daki motosiklet guruplarını hayran bıraktılar"

Motosiklet guruplarının hayranlıkla izlendiğini belirten BreakBoyzz Kurucusu Cihan Gün, "BreakBoyz gurubumuz 6 ay önce custom motor sürmeyi seven bu ruhu benimsemiş dostlarımızla kurduğumuz bir motosiklet gurubu. Beraber uzun yollara çıktığımız ve ekip olarak gezdiğimiz bir gurup. Aslında bu tarz guruplar Amerika'da çok var. Türkiye'de nadiren olan guruplardır. Bizde yeni olmamıza rağmen Amerika'da bulunan bu guruplara kafa tutuyoruz diyebilirim. Sosyal medyada milyonlar izlenen videolarımız var. Bu videoların en fazla izlenme aldığı yerde Amerika. Bu kadar kısa bir sürede böyle bir gelişim göstereceğimize inanmıyorduk. Fakat bizi şaşırttı. Gurubumuzda Tarhan Telli'nin özel üretmiş olduğu 2 adet motosiklette bulunuyor. Bu bizi gururlandırıyor. Onun yaptığı motorlar gerçekten dünya çapında bir marka. Çok özel tasarımlar ve motorcu ruhunu yansıtan makinalar" dedi.

Tarhan Telli'den 2 motosikletin guruplarında bulunduğunu belirten BreakBoyz Üyesi, "Berkay Yapıcı, "Biz beraber motor sürmekten keyif alan 7 arkadaştık. Tabi zaman ilerledikçe choper dediğimiz tarz motorlarla bir gurup kurduk. Gurubumuzda Tarhan telliden gelen 2 özel üretim motor bulunuyor. Onun bu başarısı ve bize desteği tabi ki güç veriyor. Gurubumuzun kısa bir sürede tanınması ve izlenmesi bizi çok mutlu etti". - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Tarhan Telli'den Özel Motosikletler - Son Dakika

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