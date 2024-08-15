Tarım ÜFE Yıllık Yüzde 41,07 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Tarım ÜFE Yıllık Yüzde 41,07 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım ÜFE) geçtiğimiz yıla göre yüzde 41,07 artış gösterdi. Aylık olarak ise yüzde 1,74 oranında azalış yaşandı.

15.08.2024 10:59
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarım ürünleri üretici fiyat endeksini (Tarım ÜFE) açıkladı. Tarım ÜFE geçtiğimiz yıla göre yüzde 41,07 artarken, aylık yüzde 1,74 oranda azaldı.

TÜİK, haziran ayı tarım üretici fiyat endeksini açıkladı. Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,74 azalış olduğu görüldü. Geçtiğimiz temmuz ayına göre yüzde 41,07'lik artış olduğu açıklandı. On iki aylık ortalamaya göre Tarım ÜFE yüzde 59,61 arttı.

TÜİK verilerin göre sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,64, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,55, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde ise yüzde 0,72 azalış oldu.

Ana gruplarda ise bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 8,78, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,12'lik azalış görülürken çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 6,57 artış olduğu belirlendi.

Yağlı meyvelerde yıllık artış yüzde 157,48

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grupun yüzde 157,48 artışla yağlı meyveler olduğu açıklandı. En az artış ise yüzde 11,24 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar alt grubunda. Aylık olarak incelendiğinde de en büyük artış yüzde 8,48 ile yağlı meyvelerde.

Aylık tarım ÜFE oranlarında en büyük azalış yüzde 16,48 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrularda oldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Ekonomi Tarım ÜFE Yıllık Yüzde 41,07 Arttı - Son Dakika

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