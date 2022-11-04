Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, çiftçinin dört gözle beklediği haberi verdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Kirişçi, destekleme ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını söyledi.
Çiftçiye toplamda 513 milyon 491 bin liralık ödeme yapılacak. Bakan Kirişçi paylaşımında, "513 milyon 491 bin TL'lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.
Yapılan desteklerin içerikleri şöyle:
İşte Bakan'ın yaptığı paylaşım:
Son Dakika › Ekonomi › Bakan Kirişçi, çiftçinin dört gözle beklediği tarımsal destekleme ödemelerinin hesaplara yatmaya başladığını duyurdu - Son Dakika