Bakan Kirişçi, çiftçinin dört gözle beklediği tarımsal destekleme ödemelerinin hesaplara yatmaya başladığını duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, çiftçinin dört gözle beklediği haberi verdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Kirişçi, destekleme ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını söyledi.

"HAYIRLI OLSUN"

Çiftçiye toplamda 513 milyon 491 bin liralık ödeme yapılacak. Bakan Kirişçi paylaşımında, "513 milyon 491 bin TL'lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Yapılan desteklerin içerikleri şöyle:

TMO alım prim desteği: 459 milyon 300 bin 761 TL

Bireysel sulama hibe desteği: 34 milyon 470 bin 799 TL

Kırsal kalkınma yatırımları desteği: 16 milyon 630 bin 300 TL

Sertifikalı tohum üretim desteği: 2 milyon 596 bin 140 TL

Uzman eller proje desteği: 493 bin TL

İşte Bakan'ın yaptığı paylaşım: