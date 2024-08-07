Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Sözleşmeli üretim önemli bir araçtır

Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bilinmesini isteriz ki sözleşmeli üretim, hem üreticinin hem sanayicinin haklarını teminat altına alan önemli bir araçtır" dedi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hasat sezonu devam ederken teknik ekiplerin gözlemleri ve üretici örgütlerinin bilgilendirmeleri sonucu bazı üreticilerin haksız uygulamalarla karşı karşıya olduğunun tespit edildiğini bildirdi. Sözleşmeli üretimin hem üreticinin hem de sanayicinin haklarını teminat altına alan önemli bir araç olduğunu ifade eden Yumaklı, dikkat edilmesi gereken hususun bakanlık tarafından üretim konularına göre ayrı ayrı hazırlanan tip sözleşmelerin kullanılması olduğunu vurgulayarak, "Öte yandan bugün sahada yaşananlar, üreticimizin hakkını korumak için sözleşmeli üretimin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha ortaya koymuştur. Bakanlık olarak bu uygulamanın yaygınlaşması için somut adımlar atmayı kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Üretim planlaması arz-talep dengesizliklerine çözüm olacaktır"

Bu konuyla ilgili bir seferberlik başlatıldığına da dikkati çeken Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bu anlamda başarılı uygulamalara imza atan sanayicilerimize ve üreticilerimize de teşekkür ederim. Buna rağmen sözleşme dışına çıkan fırsatçılara ve üretimdeki dengeleri bozmaya yönelik girişimlere müsaade etmeyeceğiz. İlgili bakanlıklar olarak piyasa gözetim ve denetim yetkilerini bundan önce olduğu gibi sıkı bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Tüm bunlar dikkate alındığında, sözleşmeli üretimi de içinde barındıran Tarımsal Üretim Planlaması, bu tip arz-talep dengesizliklerine çözüm olacaktır. Üretimden sorumlu bir bakanlık olarak bugüne kadar olduğu gibi alın terini emeğiyle buluşturan üreticimizi kollayan, güvenli gıdaya ulaşması en doğal hakkı olan tüketicimizi de koruyan politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." - ANKARA