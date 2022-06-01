Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere bin 800 personel alacak - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere bin 800 personel alacak

01.06.2022 07:51
Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere bin 800 personel alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam bin 800 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam bin 800 sözleşmeli personel alımı yapacak. Tercihler, 2-9 Haziran tarihlerinde ÖSYM'nin sitesinden yapılabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından sözleşmeli personel alımının detayları paylaşıldı. Buna göre, 523 ziraat mühendisi, 392 veteriner hekim, 135 gıda mühendisi, 86 orman mühendisi, 51 su ürünleri mühendisi, 15 balıkçılık teknolojisi mühendisi, 7 harita mühendisi, 24 avukat, 23 laborant, 23 kimyager, 23 biyolog, 10 veteriner sağlık teknikeri, 10 ziraat teknikeri, 3 veteriner sağlık teknisyen, 3 ziraat teknisyen, 182 büro personeli, 190 orman muhafız memuru ve 100 koruma ve güvenlik görevlisi personel alımı gerçekleşecek. Ayrıca açıklamada, "Bakanlığımız taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 1800 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır" denildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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