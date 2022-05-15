Tarım ve Orman Bakanlığından "Hindistan'dan buğday ithal edildiği" iddialarına açıklama Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Tarım ve Orman Bakanlığından "Hindistan'dan buğday ithal edildiği" iddialarına açıklama Açıklaması

15.05.2022 20:07
Tarım ve Orman Bakanlığından "Hindistan'dan buğday ithal edildiği" iddialarına açıklama Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı basın ve yayın organlarında yer alan Hindistan'dan buğday ithal ettiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı basın ve yayın organlarında yer alan Hindistan'dan buğday ithal ettiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin, dünyanın ilk 10 tarım ülkesinden biri olduğu, güçlü tarımsal alt yapısı ile her geçen gün artan ülke nüfusunun gıda ihtiyacını karşıladığı belirtildi.

Türkiye'nin ayrıca 25 milyar dolar tarım ve gıda ürünleri dış satımıyla net ihracatçı ülke olduğunun kaydedildiği açıklamada, Hindistan'ın, yaşanan aşırı sıcaklardan dolayı buğday ihracatını yasaklaması üzerine kamuoyunda Türkiye'de buğday krizi yaşanacağı, Ukrayna ve Rusya'dan da buğday alınamadığı için ekmek fiyatlarının yükseleceğine ilişkin haberlerin de doğru olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, Hindistan'ın, dünyanın önemli buğday üreticisi ülkeleri içerisinde yer aldığı ve üretiminin büyük çoğunluğunu iç tüketimde kullandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin bu süreçte Hindistan'dan herhangi bir buğday talebi olmamıştır. Ayrıca Toprak Mahsulleri Ofisi ithalat ihalelerinde Hindistan menşeli bir ürün için teklif de almamıştır. Nitekim Hindistan'ın buğday arzını durdurmasının, kendi iç piyasasında yükselen enflasyon ile mücadele için alınmış bir tedbir olduğu bilinmektedir. TÜİK verilerine göre 2020-2021 piyasa yılında yeterlilik oranlarının, ekmeklik buğdayda yüzde 89,2, makarnalık buğdayda yüzde 259 olup buğdayda yeterlilik oranımız yüzde 102,3'dür. Buğday ithalatı, büyük çoğunlukla buğday mamulleri ihracatı amacıyla yapılmaktadır."

Türkiye dünya un ihracatında birinci

Geçen yıl 2,44 milyar dolarlık buğday ithalatına karşılık 3,23 milyar dolarlık buğday mamulleri ihracatının yapıldığının kaydedildiği açıklamada, buğdayda 795 milyon dolar dış ticaret fazlası elde edildiği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin dünya un ihracatında birinci, makarna ihracatında ise ikinci sırada olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Hububat piyasasında olduğu gibi baklagil piyasasında da Türkiye, dünyanın en önemli ülkelerinden biridir. 2021 yılında ülkemizde 305 bin ton kuru fasulye üretimi ile tüm zamanların üretim rekoru kırılmıştır. Ülkemiz dünya nohut üretiminde 2'nci sırada, mercimek üretimde ise 4'üncü sıradadır. 2021 yılında 64 bin ton kuru fasulye ve 168 bin ton nohut ihracatı gerçekleştirilmiştir."

Ayrıca Kovid-19 salgını koşulları, iklim değişikliği ve Rusya-Ukrayna savaşının küresel boyutta tarım ve gıda sektörünü de etkilediği belirtilerek, Bakanlığın, yaşanan söz konusu gelişmeleri yakından takip ettiği ve gereken her türlü tedbiri aldığının altı çizildi.

YORUMLAR
500
Bakanlıktan 'buğday ithalatı' iddiasına yalanlama Bakanlıktan 'buğday ithalatı' iddiasına yalanlama Hindistan, buğday ihracatı yasağına rağmen yoksul ülkelere buğday ihraç etmeye hazır Hindistan, buğday ihracatı yasağına rağmen yoksul ülkelere buğday ihraç etmeye hazır Hasyurt Tarım Fuarı'nı 4 günde 18 bin 700 kişi ziyaret etti Hasyurt Tarım Fuarı'nı 4 günde 18 bin 700 kişi ziyaret etti

Türkiye, Buğday, India, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığından 'Hindistan'dan buğday ithal edildiği' iddialarına açıklama Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
20:02 Fenerbahçe'de heyecan yaratan transfer! Luis Suarez için tüm şartlar zorlanacak
20:00 Skandal iddia: "Sosyal hizmet il müdürleri, bakanlıkta işe girmek isteyen yurttaştan 100 bin lira istedi"
19:55 AK Parti yaşanan oy kaybının farkında! Rakip olarak ekonomiyi görüyorlar
19:51 Yere dökülen pul biberleri toplayıp satan esnafa 8 bin 500 lira para cezası kesildi
19:27 Yolu kapatan sürücü dirft yaptı! O anlar saniye saniye kameralara kaydedildi
19:25 Antalya'nın etrafı fotoğraflarla kaplı erkek cansız bedeni bulundu
19:17 İngiltere'de skandal yaratan olay! Ambulansı otoparka çekip cinsel birliktelik yaşadılar
19:15 Tecrübeli hoca tepki gösterdi! İsmail Kartal: Çocuklar ve aileler mağdur oldu
19:10 Gelinin düğünde giydiği gelinlik olay yarattı, damat neye uğradığını şaşırdı
18:13 Beşiktaş, İzmir'de sürprize izin vermeyerek ligde 5. sıraya yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 20:15:58. #1.11#
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanlığından "Hindistan'dan buğday ithal edildiği" iddialarına açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement