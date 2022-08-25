Çorum'da soğan üretimi arttı

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Merkeze bağlı Ovakarapınar köyünde soğan hasadı yapan üreticileri ziyaret etti.

İl Müdürü Sarı, Çorum'un kuru soğan üretiminde, Ankara'dan sonra 2. sırada yer alarak kuru soğan üretiminde söz sahibi olduğunu belirtti. Özelikle son yıllarda yapılan yatırımlarla sulanan alanın artmasının, üreticileri ciddi derecede soğan yetiştiriciliğine yönelttiğini aktaran Sarı, "Çorum'un Alaca ve Mecitözü ilçelerinin yanı sıra Merkez ilçeye bağlı köylerimizde de kuru soğan ekim alanları arttı. Mevsimin güzel gitmesi ile üreticilerin birim alandan aldığı verimler de arttı. Çorum, Ülkemizde kuru soğan üretiminde söz sahibidir. Bu sene dekara verimin ortalamanın üzerinde olduğunu, kilogram fiyatlarının da makul seviyede olduğunu tespit ettik. Çorum çiftçisi altın çağını yaşıyor. Bütün ürünlerin rekoltelerinde ciddi artışların olduğunu gözlemliyoruz. Bizim çiftçimiz mutlu olduğu zaman Kurum olarak bizler de mutlu oluyoruz. Özellikle pandemi sürecinde üretimin ve gıdanın ne kadar önemli olduğunu gözlemledik. Biz diyoruz ki inadına üretim. Ekilmedik bir karış toprak bırakmadan tarımsal faaliyete devam etmeliyiz. Tüm üreticilerin bol ve bereketli hasat yapmalarını diliyorum" dedi. - ÇORUM