Tarımda Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele

Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında Antalya Ticaret Borsası ile bir araya gelen SGK İl Müdürlüğü, tarım sektöründe kayıt dışılığı azaltmak ve sigortalılığı artırmak amacıyla tarıma özel sosyal güvenlik modeli üzerinde çalıştıklarını açıkladı. SGK İl Müdürü Mehmet Tanrıöver, "Yapacağımız düzenleme ile tarımda istihdamın daha da artacağını umuyoruz" dedi.

Antalya Sosyal Güvenlik (SGK) İl Müdürü Mehmet Tanrıöver, Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır'ı ziyaret etti. ATB Yönetim Kurulu Üyeleri Cüneyt Doğan ve Ragıp Gök'ün de bulunduğu ziyarette, tarıma özel sosyal güvenlik sistemi, kurumlar arası iş birliği, istihdamda kayıt dışı ile mücadele konuları gündeme geldi.

Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mehmet Tanrıöver, 12-18 Mayıs 2025 tarihleri arasında Sosyal Güvenlik Haftası'nı kutladıklarını belirtirken, bu yılın mottosunun "Kayıtlı Çalış, Güvenli Yaşa" olduğunu, etkinlikler kapsamında kayıt dışı istihdamın olumsuzluklarına dikkat çektiklerini söyledi. Kayıt dışı istihdamın hem çalışanlar hem işverenler hem de devlet açısından ciddi olumsuzluklara yol açtığını kaydeden Tanrıöver, sigortasız çalışanların birçok yasal haktan mahrum kaldığını, işverenlerin haksız rekabetle karşılaştığını ve devletin prim ve vergi kaybına uğradığını ifade etti.

" Tarım, istihdamda önemli"

Antalya'nın hizmet kalitesinde Türkiye'nin birinci ili olduğunu söyleyen Mehmet Tanrıöver, " Akdeniz'in incisiyiz" dedi. Turizm ve tarım sektörünün istihdamda önemli iki sektör olduğunu belirten Mehmet Tanrıöver, tarımda istihdamın daha da artırılması için Antalya Ticaret Borsası ile ortak çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Tarıma özel sosyal güvenlik sistemi için ATB ile odak grup toplantıları düzenlediklerini, tarım sektörünün ve çalışanlarının beklentileri doğrultusunda kayıt dışılığı azaltacak sistem üzerinde çalıştıklarını anlatan Tanrıöver, "Bu konuda Antalya Ticaret Borsası ile entegre çalışıyoruz. Yapacağımız düzenleme ile tarımda istihdamın daha da artacağını umuyoruz" diye konuştu.

"Tarımda en çok sigortalı Antalya'da"

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır ise şöyle konuştu: "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği toplantılarında tarıma özel sosyal güvenlik sistemiyle ilgili taleplerimizi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan'dan talep etmiştik. SGK İl Müdürlüğümüzle bu konuda çalışıyoruz, önümüzdeki günlerde Çalışma Bakanımızı davet edip sosyal güvenlik zirvesi yapmayı planlıyoruz. Zirvenin ardından tarımda sosyal güvenlikle ilgili olumlu gelişmeler kaydedilmesini bekliyoruz".

Türkiye'de kayıtlı tarım sigortalısının en çok olduğu ilin Antalya olduğunu söyleyen Çandır, yapılacak düzenlemelerle sayının daha da artacağını kaydetti. Ali Çandır, "Tarım sektöründe çalışanların sigortalılığının kolaylaştırılması ve desteğin artırılması için il müdürlüğümüzle birlikte çalışıyoruz. Mali yükler hafiflerse tarımda daha çok istihdam sağlanır" diye konuştu. - ANTALYA