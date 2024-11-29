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Ekonomi

Tarımda Planlama Önerisi

Ali Kopuz, Türkiye’nin tarımsal potansiyelinin planlama ile değerlendirileceğini belirtti.

29.11.2024 13:51
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İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, Türkiye'nin tarımsal potansiyelinin çok yüksek olduğunu ve bu potansiyele planlama ile ulaşabileceğini belirtti.

İSTİB'den yapılan açıklamada kasım ayı meclis toplantısındaki konuşmasına yer verilen Kopuz, tarımsal desteklerde fark ödemelerinin payının artmasını olumlu bulduklarını bildirdi.

Türkiye'nin tarımsal potansiyelinin çok yüksek olduğunu ifade eden Kopuz, bu potansiyele planlama ile ulaşabileceğini vurguladı.

Kopuz, TBMM'de gerçekleşen 2025 yılı bütçe görüşmelerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"2025 Yılı Bütçe Teklifine göre, tarıma ayrılan kaynak 700 milyarın üzerine çıkıyor. Tarımsal destekleme bütçesi ise 135 milyar liraya çıkarılacak. Burada dikkati çekmek istediğim husus, tarımsal desteklerin dağılımı konusu. Alan bazlı desteklerin bütçedeki payı yüzde 29'dan, yüzde 24'e çekilecek. Ancak, fark ödemeleri desteği artacak. Fark ödemesi desteklerinin payının 2025'te yüzde 31,4'e çıkması öngörülüyor. Bildiğiniz gibi fark ödemeleri, arz açığı ve planlama kapsamında, Bakanlığın belirlediği ürünlere yapılıyor ve üretim maliyetleri ile iç ve dış fiyatlar dikkate alınarak, çiftçilerin gelir kayıplarını telafi edebilmek amacıyla veriliyor. Dolayısıyla fark ödemelerinin, tarımsal desteklerin içindeki payının artmasını, planlama açısından olumlu buluyorum. Ayrıca, bizim çeşitli defalar dile getirdiğimiz, desteklerin tarladan ziyade mahsule verilmesi yönünde bir eğilim olmasını da önemli buluyorum."

Türk tarımının potansiyelini değerlendirmenin yolunun, planlamadan geçtiğinin altını çizen Kopuz, eğer doğru yere, doğru zamanda, doğru ürün ekilmez, ürün doğru değerlendirilmezse, potansiyele asla ulaşılamayacağını aktardı.

Kopuz, "Bildiğiniz gibi 'Yolları ayrı olanlar, birlikte plan yapamazlar'. Bu nedenle planlama yaparken birlikte hareket etmeli, birliğin rahmetinden istifade etmeliyiz. Tarım Bakanlığımızın bu konudaki adımlarını her zaman destekliyoruz. Unutmamalıyız ki, bir planınız yoksa başkalarının planlarının parçası olursunuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

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