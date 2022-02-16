Tarımda sektör temsilcileriyle toplantılar devam ediyor

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, bakanlıkça yapılması planlanan Genişletilmiş Koordinasyon Toplantısı öncesi bitkisel üretim, gıda ve hayvancılık sektörlerinin temsilcileri ile görüşmelerine devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Ziraat Odası Başkanlarının yanı sıra Akhisar, Turgutlu, Salihli ve Manisa merkezdeki ihracat yapan firmalarla bir araya gelen İl Müdürü Öztürk, bu kez Alaşehir'deki ihracatçı firma temsilcileri ile buluştu.

Bu kapsamda Türkiye'nin taze meyve sebze üretim ve ihracatında önemli merkezlerinden olan Alaşehir'de gerçekleştirilen toplantıda sebze, taze meyve ihracatında özellikle pestisit sorunları olmak üzere, sektörde yaşanan sıkıntılar, sektörün genel durumu ile Manisa ihracatına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün yürüttüğü faaliyetler, hizmet birimleri ile yapılan çalışmalar, projeler ve sektör paydaşlarının talepleri değerlendirildi.

Manisa ihracatı bakımından önem arz eden ve oldukça verimli geçen toplantılar gerçekleştirdiklerini ifade eden İl Müdürü Metin Öztürk, "Toplantılarımızın sonucunda oluşturulacak rapor, Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'nin teşrifleri ile 25-27 Şubat 2022 tarihinde Antalya'da yapılacak olan Genişletilmiş Bakanlık Koordinasyon Toplantısı'nda tarafımdan aktarılacaktır. İlimiz ve ülkemiz adına şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıya; Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Gökmen Kaya, Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Musa Akkaynak, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Cengiz Balık işletme yetkilileri ile konu uzmanı teknik personeller katıldı. - MANİSA