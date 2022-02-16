Üye Girişi
Tarımda sektör temsilcileriyle toplantılar devam ediyor - Son Dakika

Tarımda sektör temsilcileriyle toplantılar devam ediyor

16.02.2022 10:29
Tarımda sektör temsilcileriyle toplantılar devam ediyor

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, bakanlıkça yapılması planlanan Genişletilmiş Koordinasyon Toplantısı öncesi bitkisel üretim, gıda ve hayvancılık sektörlerinin temsilcileri ile görüşmelerine devam ediyor.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, bakanlıkça yapılması planlanan Genişletilmiş Koordinasyon Toplantısı öncesi bitkisel üretim, gıda ve hayvancılık sektörlerinin temsilcileri ile görüşmelerine devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Ziraat Odası Başkanlarının yanı sıra Akhisar, Turgutlu, Salihli ve Manisa merkezdeki ihracat yapan firmalarla bir araya gelen İl Müdürü Öztürk, bu kez Alaşehir'deki ihracatçı firma temsilcileri ile buluştu.

Bu kapsamda Türkiye'nin taze meyve sebze üretim ve ihracatında önemli merkezlerinden olan Alaşehir'de gerçekleştirilen toplantıda sebze, taze meyve ihracatında özellikle pestisit sorunları olmak üzere, sektörde yaşanan sıkıntılar, sektörün genel durumu ile Manisa ihracatına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün yürüttüğü faaliyetler, hizmet birimleri ile yapılan çalışmalar, projeler ve sektör paydaşlarının talepleri değerlendirildi.

Manisa ihracatı bakımından önem arz eden ve oldukça verimli geçen toplantılar gerçekleştirdiklerini ifade eden İl Müdürü Metin Öztürk, "Toplantılarımızın sonucunda oluşturulacak rapor, Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'nin teşrifleri ile 25-27 Şubat 2022 tarihinde Antalya'da yapılacak olan Genişletilmiş Bakanlık Koordinasyon Toplantısı'nda tarafımdan aktarılacaktır. İlimiz ve ülkemiz adına şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıya; Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Gökmen Kaya, Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Musa Akkaynak, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Cengiz Balık işletme yetkilileri ile konu uzmanı teknik personeller katıldı. - MANİSA

Tarımda sektör temsilcileriyle toplantılar devam ediyor
Tarımda sektör temsilcileriyle toplantılar devam ediyor
Tarımda sektör temsilcileriyle toplantılar devam ediyor
Tarımda sektör temsilcileriyle toplantılar devam ediyor

YORUMLAR
500

Metin Öztürk, Alaşehir, Manisa, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarımda sektör temsilcileriyle toplantılar devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
10:28 Markete otomobiliyle girdi! Fren yerine gaza basan şaşkın sürücünün o anları
10:27 Kovalamaca nehirde bitti! Peşindekilerden kurtulmak için can havliyle nehre atladı, her yerde aranıyor!
10:25 Messi şaşırttı: Şampiyonlar Ligi'nin en fazla penaltı kaçıran ismi oldu!
10:24 2 yıldır kayıptı! 6 yaşındaki çocuğu, evin bodrum katında tutuyorlarmış
10:17 Anayasa Mahkemesi, HDP'ye 60 gün ek süre vermişti! Savunmanın mahkemeye sunulması bekleniyor
09:54 Atakum'da 8 milyonluk naylon fatura vurgunu! Teftiş Kurulu tarafından belgelendi
09:43 Gösterişli doğum günü partisine evlilik teklifi damga vurdu! Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci ikinci kez evleniyor
09:42 Ekonomistler dünyadan umudunu kesti yoksulluğu bitirmek için gözünü Ay'a dikti: Ay'ı özelleştirelim
09:37 Dönerciye döner almaya değil, telefon çalmaya girmiş! İşte o görüntü
09:35 Manchester City'den Şampiyonlar Ligi rekoru! Lizbon'u paramparça ettiler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 10:36:41. #1.12#
SON DAKİKA: Tarımda sektör temsilcileriyle toplantılar devam ediyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement