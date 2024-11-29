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Ekonomi

Tarımda Üretim Planı Dönemi

Tarımda Üretim Planı Dönemi

Bakan Yardımcısı Gizligider, tarımsal üretim planlaması ile sorunları bitireceklerini açıkladı.

29.11.2024 13:52
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, tarımsal üretim planlaması modeline ilişkin, "Bundan sonra ürünün azlığı, ürünün çokluğu, bunların iç piyasadaki sorunları, fiyat dalgalanmaları, ithalat ve ihracat dengesizlikleri gibi bazı kronik meseleleri artık bitireceğiz, planlayacağız." dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret eden Gizligider, burada yaptığı konuşmada, son 20 yıldır konuşulan ve kendilerine nasip olan tarımsal üretim planlaması modelini anlatmak üzere şehre geldiklerini söyledi.

Modelin önemine dikkati çeken Gizligider, "Bundan sonra ürünün azlığı, ürünün çokluğu, bunların iç piyasadaki sorunları, fiyat dalgalanmaları, ithalat ve ihracat dengesizlikleri gibi bazı kronik meseleleri artık bitireceğiz, planlayacağız. Hangi ilçede neye ne kadar ihtiyacımız varsa bunları planlayacağız. Buna hayvan üretiminde 1 Ocak 2024, 1 Eylül itibarıyla da bitkisel üretimde geçmiş bulunmaktayız. Elbette bunun illere yansımaları var, her ilin kendine has özellikleri var." diye konuştu.

Öğleden sonra kentte bir toplantı düzenleyeceklerini belirten Gizligider, burada hem üretim planlamasını ele alacaklarını hem de çiftçilerle bir araya geleceklerini kaydetti.

Büyükkılıç ise Gizligider'i ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Öte yandan Bakan Yardımcısı Gizligider, Vali Gökmen Çiçek'i de makamında ziyaret etti.

Kaynak: AA

Ebubekir Gizligider, Politika, Ekonomi, kayseri, Üretim, Güncel, Tarım, Son Dakika

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