TarımGES ile İklim Değişikliği Mücadelesi - Son Dakika
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Ekonomi

TarımGES ile İklim Değişikliği Mücadelesi

04.06.2025 12:35
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Tarım-Güneş Enerji Santralleri, iklim değişikliğinin tarıma etkilerini azaltabilir.

Tarım- Güneş Enerji Santralleri (TarımGES) uygulamalarının, iklim değişikliğinin tarımsal araziler üzerindeki olumsuz etkisini sınırlayabileceği değerlendiriliyor.

Güneş enerjisi düşünce kuruluşu Solar3GW'nin Başkanı Yusuf Bahadır Turhan, yaptığı yazılı açıklamada, iklim değişikliğinin tarımsal araziler üzerindeki olumsuz etkilerinin önüne geçmek için TarımGES projelerine hız verilmesi gerektiğini belirtti.

Turhan, TarımGES uygulamalarının, iklim değişikliği sebebiyle üretimde zorlanan çiftçilere destek olabileceğini ve her ürüne göre esnek TarımGES projesi tasarlanabildiğini ifade etti.

TarımGES projelerinin, panellerin üzerinde yer alacağı konstrüksiyon ürüne göre yüksek ya da alçak tasarlanabildiğine işaret eden Turhan, "Ayrıca paneller, ürünlerin üstlerine değil, ekilen alanda aralara dikey olarak da yerleştirilebilir. Yurt dışında sadece sebze meyve üretilen sistemler değil, aynı zamanda hayvancılık yapılan çayır ve meralar, balık çiftlikleri, üzüm bağları, arıcılık faaliyetleri de TarımGES kapsamına alınıyor." ifadesini kullandı.

Turhan, Solar3GW'nin öncelikli hedefinin, Türkiye'de sebze, meyve ve tahıl üretimini destekleyecek şekilde TarımGES uygulamalarını yaygınlaştırmak olduğunu vurgulayarak, projelerin uygulanmasında aşırı hava olaylarından olumsuz etkilenen, güneş enerjisi potansiyeli yüksek, topografik olarak da elverişli Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinin önceliklendirilebileceğini belirtti.

Türkiye'deki tarım arazilerinin sadece binde 1'ine TarımGES kurulması durumunda, 11 bin 736 megavat kapasiteli GES inşa edilebileceğine dikkati çeken Turhan, bunun da Türkiye'nin yıllık elektrik talebinin ortalama yüzde 5 ila 7'sini karşılayabileceğini ifade etti.

Turhan, TarımGES projelerine özellikle 5, 10 ve 20 megavat büyüklüğündeki Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ile başlanmasının olumlu sonuçlar doğuracağını belirterek, "İkinci aşamada, küçük ve orta ölçekli çiftçiyi de kapsayacak yönde lisanssız uygulamalar, test edilmiş standartlar tanımlanarak çiftçinin tarımsal faaliyetini destekleyecek yönde yapılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, TarımGES sistemlerinin gölgeleme etkisiyle buharlaşmayı sınırlayıp toprağın nemini koruduğu, böylece sulama ihtiyacını azalttığı bilgisi verildi. Doğru arazi, iklim ve ürün seçimiyle uygulandığında bu sistemlerin son derece verimli olabileceği vurgulanan açıklamada, sıcaklık stresinin azaltılmasıyla birlikte ortamda mikro iklim etkisi oluşabileceği ve bazı ürünlerde sulama ihtiyacının yüzde 20 ila 30 oranında azalabildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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