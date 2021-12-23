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TARIMKON Başkanı Yüksel: "Girdi maliyetlerinin düşmesi gıda fiyatlarına olumlu yansıyacak" - Son Dakika

TARIMKON Başkanı Yüksel: "Girdi maliyetlerinin düşmesi gıda fiyatlarına olumlu yansıyacak"

23.12.2021 16:39
TARIMKON Başkanı Yüksel: "Girdi maliyetlerinin düşmesi gıda fiyatlarına olumlu yansıyacak"

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) Başkanı Hakan Yüksel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomiye ilişkin yeni kararlar ve döviz kurunda yaşanan gerilemenin tarım sektörüne olumlu yansıyacağını belirterek, "Yem ve gübre gibi maliyetlerin fiyatlarında...

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) Başkanı Hakan Yüksel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomiye ilişkin yeni kararlar ve döviz kurunda yaşanan gerilemenin tarım sektörüne olumlu yansıyacağını belirterek, "Yem ve gübre gibi maliyetlerin fiyatlarında yaşanacak gerilemeler, vatandaşın gıdaya daha ucuz erişiminin önünü açacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik önlemlerin ardından döviz kurunda yüzde 40'lara varan oranlarda düşüşler yaşandığını hatırlatan TARIMKON Başkanı Hakan Yüksel, tohumdan gübreye, mazottan yeme kadar birçok ürünün dövizdeki artıştan olumsuz etkilendiğini söyledi.

Yüksel, dövizde yaşanan son gelişmelerle birlikte tarım sektörünün girdi maliyetlerinin azalacağına dikkati çekerek, "Maliyetleri azalan çiftçiler daha ucuza üretim yapar. Bu durum da doğrudan vatandaşa yansır. İnsanlarımız tarım ürünlerine daha ucuza ulaşma imkanına kavuşur" diye konuştu.

Yüksel, üreticiler ve perakendecilere de çağrıda bulunarak, en kısa sürede fiyatlarda aşağıya doğru güncelleme yapılması gerektiğini ifade etti.

"Üretim ve ihracat artmalı"

Kurdaki dalga boyunun yüksek olmasının tüm sektörlerde olduğu gibi tarımda da çiftçinin önünü görmesini engellediğini vurgulayan Başkan Hakan Yüksel, "Kurda uzun vadede oynaklığın azalması piyasaları rahatlatacaktır. Dalga boyu azaldıkça tarım sektörü paydaşları da ürettikleri ürünün maliyetini daha sağlıklı bir şekilde hesaplayabilecektir" değerlendirmesini yaptı.

Hakan Yüksel, tarımsal üretimin arttırılması gerektiğini kaydederken, ihracata ağırlık verilmesiyle birlikte ülke ekonomisinin kazançlı çıkacağını söyledi. Yüksel, "Pandemi süreciyle birlikte tarımın önemi daha da ortaya çıktı. Tarım her şeydir. Tarım olmadan diğer hiçbir şeyin kıymeti yoktur. Tam bağımsız bir ekonomi için her alanda olduğu gibi tarımda da üretim ve ihracat çok önemli" dedi. - ANKARA

TARIMKON Başkanı Yüksel: Girdi maliyetlerinin düşmesi gıda fiyatlarına olumlu yansıyacak
TARIMKON Başkanı Yüksel: Girdi maliyetlerinin düşmesi gıda fiyatlarına olumlu yansıyacak

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Döviz, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TARIMKON Başkanı Yüksel: 'Girdi maliyetlerinin düşmesi gıda fiyatlarına olumlu yansıyacak' - Son Dakika Ekonomi


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