TARIMKON'dan artan gıda fiyatlarına karşı "kendi kendini besleyen şehirler" önerisi

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) Başkanı Hakan Yüksel, girdi maliyetleri, nakliye ve aracılar nedeniyle gıda fiyatlarının her geçen gün arttığını belirterek, "Tüm ülkelerin sorunu haline gelen enflasyona çare olmak ve artan gıda fiyatlarının önüne geçmek için 'kendi kendini besleyen şehirler' oluşturulmalı." ifadesini kullandı.

Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyada bir sorun haline gelen enflasyon ve artan gıda fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Girdi maliyetleri, nakliye ve aracılar nedeniyle gıda fiyatlarının her geçen gün arttığına dikkati çeken Yüksel, şunları kaydetti:

"Tüm ülkelerin sorunu haline gelen enflasyona çare olmak ve artan gıda fiyatlarının önüne geçmek için 'kendi kendini besleyen şehirler' oluşturulmalı. Türkiye'ye dünyada tarımsal üretim açısından kendi kendine yetebilen ülke olma özelliğini yeniden kazandırabiliriz. Bunun için kentsel tarımı kurumsallaştıran yasal düzenlemelere ihtiyaç var. Merkezi ve yerel yönetimler, iş birliği içinde şehirlerde tarımı yaygınlaştıran önlemler almalı. Sivil toplum kuruluşları da tarımsal üretimin artırılması için devreye sokulmalı."

Yüksel, "kendi kendini besleyen şehirler" modeliyle tarımın ülke ekonomisinde hak ettiği değere yeniden kavuşacağını ifade ederek, tarım sektöründeki gelişmelerin sanayiye girdi sağlanması, ihracat rakamlarının yükselmesi ve istihdamın artması anlamında olumlu katkısının olacağını belirtti.

Modelin hayata geçirilebilmesi için yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Yüksel, tarım arazilerinin imara açılmasına engel olunarak, bu alanların üretim için ekilmesine imkan verilen düzenlemeler yapılması gerektiğine dikkati çekti.

Yüksel, iklim ve mevsim değişikliklerinin çok yakında kuraklık ve buna bağlı olarak da gıda arzında çok ciddi sıkıntılara yol açabileceğinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Akaryakıt, elektrik, gübre, yem ve sulama gibi tarımsal üretimin ana girdisi olan kalemlerdeki fiyat artışları nedeniyle de zor dönemden geçen çiftçiler için çözüm yolu, tarım ve gıda üretiminde şehirleri devreye sokmaktır. Şehirlerin kendi kendini besleyecek şekilde yerelleşmesi şarttır. Şehir tarımının yaygınlaştırılmasıyla, kilometrelerce uzaklardan getirilen ürünlerin, nakliye masraflarının da etkisiyle, fiyatlarının aşırı yükselmesinin de önüne geçileceği gibi tüketicinin de daha ucuza ürün alması sağlanır. Bu modeli oluşturamazsak gıda arzı güvenliği sorunuyla karşı karşıya kalabiliriz."

Yüksel, ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında gerçekleştirilen "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı"na katıldıklarını bildirerek, burada tarıma ilişkin "yeni ekonomik çözüm önerilerini" sunduklarını aktardı. ???????