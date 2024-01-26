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Tarımsal Destekleme Ödemeleri Bugün Hesaplara Aktarılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 9 milyar 374 milyon 88 bin lira tutarında tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Ödemeler arasında hububat-baklagil ve dane mısır desteği, düve alım desteği, yem bitkileri desteği, sertifikalı tohum kullanım desteği, hayvan gen kaynakları desteği, sertifikalı fidan üretim desteği ve kırsal kalkınma yatırım desteği bulunuyor. Hububat-baklagil ve dane mısır destekleri TC kimlik numaralarının son hanesine göre belirlenen saatlerde, diğer destekler ise bugün tek seferde hesaplara aktarılacak.

Tarımsal Destekleme Ödemeleri Bugün Hesaplara Aktarılıyor
26.01.2024 - 16:51,
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 9 milyar 374 milyon 88 bin lira tutarında tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı.

Ödemenin hayırlı ve bereketli olmasını temenni eden Yumaklı, "9 milyar 374 milyon 88 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." ifadesini kullandı.

Yumaklı'nın paylaşımında destekleme ödemelerine ilişkin bir görsele de yer verildi.

Buna göre, çiftçilere, hububat-baklagil ve dane mısır desteği olarak 8 milyar 949 milyon 680 bin lira, düve alım desteği olarak 2 milyon 700 bin lira, yem bitkileri desteği olarak 388 milyon 246 bin 720 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği olarak 970 bin 505 lira, hayvan gen kaynakları desteği olarak 17 milyon 47 bin 260 lira, sertifikalı fidan üretim desteği olarak 459 bin 910 lira ve kırsal kalkınma yatırım desteği olarak 14 milyon 983 bin 605 lira ödenecek.

Hububat-baklagil ve dane mısır destekleri çiftçilerin TC kimlik numaralarının son hanesine göre bugün saat 18.00'den 2 Şubat saat 18.00'e kadar, diğer destekler ise tek parça halinde bugün hesaplara aktarılacak.

Kaynak: AA
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Çiftçilik, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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