Tarlada kilosu 15 lira... Hatay'da taze fasulye hasadı başladı - Son Dakika
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Tarlada kilosu 15 lira... Hatay'da taze fasulye hasadı başladı

17.05.2022 11:09
Tarlada kilosu 15 lira... Hatay'da taze fasulye hasadı başladı

Hatay'ın Payas ilçesinde açık alanda dikimi yapılan fasulyenin hasadına başlandı.

Hatay'ın Payas ilçesinde açık alanda dikimi yapılan fasulyenin hasadına başlandı.

Karacami Mahallesi'ndeki tarlalarda üretimi yapılan taze fasulyelerin ilk hasadı gerçekleştirildi. Fasulye üreticisi Mevlüt Özer, fasulyesinin kilosunu tarlada 15 liradan satmaya başladıklarını, market ve manavlarda ise fiyatın 25 liraya kadar yükseldiğini söyledi. Özer, "İnşallah çiftçimizin açısından bereketli olur. Eğer bu fiyatlar böyle devam ederse üreticinin yüzü gülecek. Malımızın ve emeğimizin karşılığını alabileceğiz" dedi. - HATAY

Tarlada kilosu 15 lira... Hatay'da taze fasulye hasadı başladı
Tarlada kilosu 15 lira... Hatay'da taze fasulye hasadı başladı
Tarlada kilosu 15 lira... Hatay'da taze fasulye hasadı başladı

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Kaynak: İHA

Mevlüt Özer, Market, Payas, Hatay, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarlada kilosu 15 lira... Hatay'da taze fasulye hasadı başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarlada kilosu 15 lira... Hatay'da taze fasulye hasadı başladı - Son Dakika
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