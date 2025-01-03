TARSİM 2024 Değerlendirme Toplantısı

Ekonomi

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), 2024 yılı için genel değerlendirme toplantısı düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı genel değerlendirme toplantısı TARSİM'in İstanbul'daki Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü ve TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldız, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Özdemir, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş, SEDDK Başkan Yardımcısı ve TARSİM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hande Hatunoğlu Kurtulan, SEDDK Aracılar ve Özellikli Kuruluşlar Daire Başkanı ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Işıl Şekerci Konya ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü katıldı.

Tarım sigortaları hakkında geleceğe yönelik stratejik hedeflerin de paylaşıldığı toplantıda, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nin 2024 yılı değerlendirilerek, 2025'e yönelik planlanan yeni çalışmalar hakkında bilgiler paylaşıldı.