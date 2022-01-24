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"TARSİM, çiftçilerimizin benimsediği ve güvendiği bir kurum haline gelmiştir" - Son Dakika

"TARSİM, çiftçilerimizin benimsediği ve güvendiği bir kurum haline gelmiştir"

24.01.2022 10:57
"TARSİM, çiftçilerimizin benimsediği ve güvendiği bir kurum haline gelmiştir"

Katıldığı bir televizyon programında konuşan TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Üstün, TARSİM'in çiftçilerin güvendiği bir kurum haline geldiğini söylerken, tarım sigortasının çiftçiler için önemine vurgu yaptı.

Katıldığı bir televizyon programında konuşan TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Üstün, TARSİM'in çiftçilerin güvendiği bir kurum haline geldiğini söylerken, tarım sigortasının çiftçiler için önemine vurgu yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü ve TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Üstün, ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan 'Bakış' programının konuğu oldu. Programda, Noyan Doğan'ın sorularını yanıtlayan Başkan Üstün, küresel iklim değişikliğinin getirdiği risklere karşı TARSİM'in üstlendiği fonksiyon, tarım sigortasının üreticiler için önemi, sürdürülen faaliyetler ve yenilikler hakkında bilgiler vererek, 2021 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Kerim Üstün'ün programdaki açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şu şekilde:

"Tarım, insan hayatının devamlılığı için gerekli olan gıda gereksinimini karşılaması yanında hammadde üretmesi ve tarımsal sanayisi ile birlikte ülkemiz ekonomisine katkı sağlayan stratejik bir sektör konumundadır. Küresel ısınma nedeniyle, meteorolojik risklerin sıklığında ve şiddetinde artış yaşanmaktadır.

Artan risklerle birlikte üreticilerimizin doğaya karşı tek başına karşı koyabilmesi mümkün değil. Bu anlamda iklim değişikliği ile birlikte sıklığı ve şiddeti artan don, dolu, aşırı yağış, kuraklık gibi risklerin yaratacağı tahribatı, üreticilerimizin tek başlarına omuzlamamasını, bu riskleri transfer etmesini ve tarım sigortalarını yaptırmasını şiddetle öneriyoruz.

TARSİM kurulduğundan itibaren 2021 yılı sonuna kadar üreticilerimize 9.8 milyar TL hasar ödemesi gerçekleştirerek; sel, kuraklık, don gibi yıkıcı özellik gösteren afetlerin ardından üretimin devam etmesine olanak sağlamıştır. Sisteme devletin sağladığı yüzde 50 ile yüzde 67 arasında değişen oranlarda prim desteği ve hasar fazlası desteği ile hem üreticinin uygun prim fiyatları ile sigorta yaptırması sağlanmakta hem de her şartta çiftçinin tazminatının ödeneceği mesajı verilmektedir. Örneğin, son yaşanılan kuraklık afetinde üreticilere Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası kapsamında kısa bir süre içinde 215,4 milyon TL tazminat ödenmiştir.

TARSİM'in amacı, tüm ürünler için tarımsal riskleri kapsayacak bir Sistem oluşturmaktır. Bu doğrultuda kuruluşundan itibaren teminat kapsamını genişletmektedir. TARSİM, ilk poliçe kesim tarihinden itibaren çiftçiler tarafından benimsendi. Zira gerek poliçe sayımız gerekse sigortalı alan büyüklüğümüz her yıl artmaktadır. Rakamlardaki artış trendinin de gösterdiği üzere; TARSİM çiftçiler tarafından bilinen ve güvenilen bir kurum haline gelmiştir. Bu güven, hem devletin sistemdeki varlığı hem de sürekli artan teminatların kapsamı, esnek sigorta ürünleri, hasar tespit işlemleri ve tazminat ödemelerinin hızlı ve sorunsuz bir şekilde yapılması ile sağlanmıştır.

TARSİM'i dünyadaki muadilleri ile kıyasladığımızda da aslında bir başarı öyküsü görmekteyiz. 15 yıl içinde TARSİM, 40 yılın üzerinde bu alanda faaliyet gösteren Avrupa ülkelerinin sigortalılık oranlarını yakalamıştır.

Tüm üreticilerimize tarım sigortası yaptırmaları için çağrıda bulunmak istiyorum. Bakanlığımız kayıt sistemlerine kayıt olmalılar. Sonrasında ise TARSİM'e üye sigorta şirketlerinin yetkili acentelerine başvurarak, tarım sigortalarını yaptırabilirler." - İSTANBUL

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Türk Lirası, Sigorta, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'TARSİM, çiftçilerimizin benimsediği ve güvendiği bir kurum haline gelmiştir' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: "TARSİM, çiftçilerimizin benimsediği ve güvendiği bir kurum haline gelmiştir" - Son Dakika
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