TARSİM’den Sera Sigortası Tanıtımı

Ekonomi

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) heyeti, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Devlet Destekli Sera Sigortası Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, toplantıya, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Özdemir, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü, Antalya Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Asım Karabulut, BATEM Müdürü Abdullah Ünlü ile Antalya il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, TARSİM Genel Müdürlük ve TARSİM Antalya Bölge Müdürlüğünden yetkililerin yanı sıra çok sayıda üretici ve yetiştirici katıldı.

Toplantının açılışını Antalya Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Asım Karabulut gerçekleştirirken, Engürülü ve Özdemir de konuşma yaptı.

Programda ayrıca, bu yıl seraları zarar gören ve hasar ödemesi alan sigortalı üretici ve yetiştiricilere temsili hasar ödeme çekleri takdim edildi.

Toplantı, üreticilerin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.