Tatilbudur Halka Arz Başvurusu Yaptı

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin bağlı ortaklığı Tatilbudur Seyahat Acenteliği ve Turizm'in halka arz başvurusu yapıldı.

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Tatilbudur'un halka arzına ilişkin şunlar kaydedildi:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11 Şubat 2026 tarih, 803 sayılı kararı uyarınca, şirketimizin bağlı ortaklığı Tatilbudur Seyahat Acenteliği ve Turizm AŞ'nin paylarının ortak satışı ve sermaye artırımı suretiyle halka arz edilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu'na 12 Şubat 2026 tarihinde halka arz başvurusunda bulunulmuştur."