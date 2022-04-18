Tatvan'da meyve fidanları toprakla buluştu - Son Dakika
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Tatvan'da meyve fidanları toprakla buluştu

18.04.2022 10:52
Tatvan'da meyve fidanları toprakla buluştu

Karın başkenti olarak bilinen Bitlis'te havaların ısınmasıyla birlikte meyve fidanları toprakla buluşturuldu.

Karın başkenti olarak bilinen Bitlis'te havaların ısınmasıyla birlikte meyve fidanları toprakla buluşturuldu.

Bu yıl karın 10 metreyi geçtiği Bitlis'te, yağış ile birlikte tarım arazilerindeki verimin de artmasına yönelik beklentileri artırdı. Tatvan ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte çiftçiler bağ ve bahçelere inerek budama, çapa ve ekim yaptı. Van Gölü kıyısında bulunan Yelkenli köyünde bağ ve bahçelerinde bakım yapan üreticiler, meyve fidesi dikmeye başladı. Üreticiler sabah erken saatlerde tarlalarına inerek ceviz ağaçları ile domatesten soğana kadar tarımsal üretim gerçekleştiriyor.

Üreticiler, bu yıl karın geç kalktığını ve artan yağıştan dolayı verimde ümitli olduklarını söyledi. Bu yıl baharın geç geldiğini ama karların erimesiyle birlikte ekim yapmaya başladıklarını söyleyen Zakir Tarlan, "Bu yıl baharımız geç geldi. Ama güzel geldi. Bitlis'in Tatvan ilçesi Yelkenli köyünde fidan dikiyoruz. Tarlamıza ceviz fidanlarını dikiyoruz. Fidan dikme elbette ki bir Sadaka-i cariyedir. Biz bunu biliyoruz ki Allah Resulü buyuruyor, 'Müslüman bir kişi bir ağaç diker de ondan insan, hayvan veya kuş yerse, bu yenen şey kıyamete kadar o kimseye sadakadır.' Efendimiz yine 'Eğer yarın kıyamet kopacağını anlasanız ve elinizde bir fidan varsa ve ekmek için herhangi bir engel yoksa fidanınızı ekiniz' buyuruyor. Bizler de fidan dikmeye önem gösteriyoruz. Ülkemizin bir numaralı cevizi olan Adilcevaz ilçesinin ceviz ağacını getirdik ve ekmeye çalıştık. İnşallah Rabbim hayırlara vesile etsin. Baharımız hoş gelmiş sefalar getirmiş" diye konuştu.

Çiftçiliğin geçim kaynakları olduğunu ve bundan dolayı üretime başladıklarını belirten Aydın Çanakçı ise "Her sene olduğu gibi martın sonlarına doğru ekimlerimizi yapıyoruz. Bu yıl kışımız geç bitti ve bayağı kar vardı. Ramazan ayında boş kalmamak ve zaman geçirmek için ufaktan çalışmaya başlıyoruz. Bütün her yer yonca tarlası ve çiftçilik geçim kaynağımız. Sürekli ceviz ağacı, erik ağacı ve meyve ağaçları dikiyoruz. Hem hayvanlar, insanlar için hem de geçim kaynağı olduğu için ideal bir durumdur" ifadelerini kullandı. - BİTLİS

Tatvan'da meyve fidanları toprakla buluştu
Tatvan'da meyve fidanları toprakla buluştu
Tatvan'da meyve fidanları toprakla buluştu
Tatvan'da meyve fidanları toprakla buluştu
Tatvan'da meyve fidanları toprakla buluştu
Tatvan'da meyve fidanları toprakla buluştu

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Tatvan, Bitlis, Ceviz, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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