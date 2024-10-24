Tavas\'ta Nar Hasadı Başladı

Ekonomi

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, ilçede nar hasadının başlamasıyla birlikte, Tavas Kaymakamı İsmail Demir ile birlikte nar hasadına katıldı.

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Seki Mahallesi'nde yörenin önemli geçim kaynaklarından olan narın hasadı başladı. Tavas Kaymakamı İsmail Demir ve Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, yeni hasat sezonuna başlayan üreticileri ziyaret ederek, bereketli bir sezon geçirmeleri dileklerini iletti.

Üreticilerle birlikte nar hasadı yapan Başkan Tatık, nar üretiminin bölge ekonomisi için taşıdığı öneme vurgu yaparak, "Çiftçilerimizin emeklerine tanık olduk. Üreticilerimize bereketli bir hasat diliyoruz. Üreticilerimize destek olmaya ve Tavas'ımızın tarım potansiyelini daha da yukarlara taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ