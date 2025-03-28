Tavşanlı\'da Avokado Çılgınlığı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki semt pazarlarında, son yıllarda tropikal meyvelere olan ilgi artıyor.

Özellikle sağlıklı beslenme trendinin yaygınlaşmasıyla birlikte, avokado da pazarlarda yerini almaya başladı. Pazarcı Mehmet Kolay, avokadonun birçok faydasının bilindiğini ve Tavşanlı'da da satışlarının giderek arttığını belirtiyor. Daha önceleri yurt dışından ithal edilen avokadonun, artık Antalya'da da yeterli miktarda yetiştirildiğini ve bu sayede halka daha uygun fiyatlarla sunulabildiğini ifade ediyor.

Avokado, içerdiği sağlıklı yağlar, vitaminler ve mineraller sayesinde birçok fayda sunuyor. Kalp sağlığını desteklemesi, kolesterolü düşürmesi, sindirimi kolaylaştırması ve cilt sağlığına iyi gelmesi gibi özellikleriyle bilinen avokado, sağlıklı yaşamın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi.

Mehmet Kolay, Tavşanlı halkının da avokadoya olan ilgisinin her geçen gün arttığını söylüyor. Özellikle gençlerin ve sağlıklı beslenmeye özen gösterenlerin avokadoyu tercih ettiğini belirtiyor. Kolay, bugün itibariyle Avakado tane fiyatlarının 20 ile 50 TL arasında değiştiğini belirtti. - KÜTAHYA