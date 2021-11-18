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Taze soğan, üreticisini memnun etmiyor - Son Dakika

Taze soğan, üreticisini memnun etmiyor

18.11.2021 12:22
Taze soğan, üreticisini memnun etmiyor

Aydın'ın İncirliova ilçesi Acarlar Mahallesi'nde taze soğan üreticisi Serkan Burak yeşillik grubunda ürün fiyatlarının geçen seneye göre yarı yarıya düştüğünü ifade ederek, "Emeğimizin karşılığını alamıyoruz" dedi.

Aydın'ın İncirliova ilçesi Acarlar Mahallesi'nde taze soğan üreticisi Serkan Burak yeşillik grubunda ürün fiyatlarının geçen seneye göre yarı yarıya düştüğünü ifade ederek, "Emeğimizin karşılığını alamıyoruz" dedi.

Ege Bölgesi'nin üretim hacmi açısından en büyük kırsal mahallesi olan Acarlar Mahallesi'nde üreticiler gece gündüz demeden üretmeye devam ediyorlar. Hayatlarını çiftçilik ve pazarcılık yaparak kazanan vatandaşlar, son günlerde emeklerinin karşılığını alamamaktan dert yanıyor. Ailesi ile birlikte tarlada saatlerce hem ürün toplayıp hem de ürünleri satışa hazır hale getiren yeşillik üreticisi Serkan Burak yapacak başka bir işi olmadığı için mesleğini sürdürdüğünü ifade ederek yetkililerden destek istedi.

"Fiyatlar yarı yarıya düştü"

Özellikle pırasa, taze soğan, maydanoz ve diğer yeşillik grubu ürünlerde fiyatlarının geçen seneye göre düşüş gösterdiğini ifade eden üretici Serkan Burak, "Geçen sene fiyatlarımız güzeldi. Bizim toptan fiyata 2,5 TL'den verdiğimiz taze soğanlar pazarda 5 TL'den alıcı buluyordu. Bu durum bu sene yarı yarıya düştü. Biz 1 lira 30 kuruştan veriyoruz, pazarda da 2,5-3 TL'den satılıyor. Tüketimin artmasına rağmen fiyat düşüyor. Bunun yanında girdi maliyetlerimiz de oldukça yükseldi. En basitinden bir çuval gübre geçen sene 100-150 lira bandındayken bu sene 500 liraları gördü. Her şeye zam geldi ama bizim ürünlerin fiyatları düştü. Ailecek bu işi yapıyoruz. Bizim de yapacak başka mesleğimiz olmadığı için bu işi mecbur devam ettiriyoruz. Başka bir iş bilsek, gidip onu yaparız. Ama durum ortada" dedi. - AYDIN

Taze soğan, üreticisini memnun etmiyor
Taze soğan, üreticisini memnun etmiyor
Taze soğan, üreticisini memnun etmiyor
Taze soğan, üreticisini memnun etmiyor
Taze soğan, üreticisini memnun etmiyor
Taze soğan, üreticisini memnun etmiyor

Türk Lirası, İncirliova, Aydın, Ege, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Taze soğan, üreticisini memnun etmiyor - Son Dakika Ekonomi


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