TBMM KİT Komisyonunda, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve bağlı ortaklıklarının hesapları görüşüldü - Son Dakika
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TBMM KİT Komisyonunda, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve bağlı ortaklıklarının hesapları görüşüldü

02.06.2022 18:07
TBMM KİT Komisyonunda, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve bağlı ortaklıklarının hesapları görüşüldü

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, bu yılın ilk çeyreği itibarıyla bankanın aktif büyüklüğünü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 artırarak 1,1 trilyon liraya yükselttiklerini belirtti.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, bu yılın ilk çeyreği itibarıyla bankanın aktif büyüklüğünü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 artırarak 1,1 trilyon liraya yükselttiklerini belirtti.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve bağlı ortaklıklarının 2020 yılına ilişkin hesapları görüşüldü.

Üstünsalih, Komisyonda yaptığı konuşmada, son 2 yılın en önemli maddesi olan Kovid-19 salgınının sosyal hayat kadar ekonomik yaşamı da etkilediğini söyledi.

Bu dönemde banka olarak üzerlerine düşen görevi yerine getirmek için azami çaba sarf ettiklerini dile getiren Üstünsalih, "İşletmeler ve hane halkı için pek çok hizmet ve kredi paketi geliştirdik. Ayrıca ihtiyaç duyulan kesimler için ödemelerde öteleme sağladık ve salgının etkilerini en aza indirmek için çalıştık. Aynı zamanda ciddi bir büyümeye imza attık. Aktif büyüklüğümüzü 2020'de yüzde 66 artırarak 699 milyar liraya ulaştırdık. Bu bize Türkiye'nin ikinci büyük bankası olma gururunu yaşattı." diye konuştu.

Üstünsalih, geçen süreçte başarı yolculuklarının devam ettiğini anlatarak "2021 sonunda 1 trilyon lira eşiğini aştık. 2022 ilk çeyreği itibarıyla ise aktif büyüklüğümüzü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 artırarak 1,1 trilyon liraya yükselttik." dedi.

Bilançonun diğer detaylarının da sağlıklı büyümeye işaret ettiğini bildiren Üstünsalih, nakdi ve gayrinakdi kredileri de artırdıklarını söyledi.

Üstünsalih, büyüme stratejilerini imalat, istihdam ve ihracat öncelikli olarak konumlandırdıklarını dile getirdi.

Salgının kendilerini geliştirmek için fırsatlar sunduğunu da aktaran Üstünsalih, bunlardan ilkinin dijitalleşme, diğerinin ise "sürdürülebilir bankacılık" olduğunu kaydetti.

Abdi Serdar Üstünsalih, son iki yıldır karbon negatif banka olma mutluluğunu yaşadıklarını, toplumsal cinsiyet eşitliği noktasında da çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

İlk defa Sayıştay denetimine girdiklerine dikkati çeken Üstünsalih, yapılan eleştirilerin kendilerine yol göstereceğini sözlerine ekledi.

Bağlı ortaklıkların da hesapları görüşüldü

VakıfBank hesaplarının görüşülmesinin ardından, Vakıf Finansal Kiralama AŞ, Vakıf Faktoring AŞ, Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ, Vakıf Enerji ve Madencilik AŞ, Vakıf Gayrimenkul Değerleme AŞ, Taksim Otelcilik AŞ, Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ, PYS Güvenlik AŞ, Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ve Platform Ortak Kartlı Sistemler AŞ'nin de hesapları görüşüldü.

Komisyon üyelerinin görüş, öneri ve sorularının ardından bankanın ve bağlı ortaklıklarının 2020 yılına ilişkin hesapları genel görüşe sunuldu.

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Kaynak: AA

Abdi Serdar Üstünsalih, Vakıflar Bankası, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TBMM KİT Komisyonunda, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve bağlı ortaklıklarının hesapları görüşüldü - Son Dakika


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