TCMB Başkanı Kavcıoğlu, İSO Meclisi'nin temmuz toplantısına katılacak - Son Dakika
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TCMB Başkanı Kavcıoğlu, İSO Meclisi'nin temmuz toplantısına katılacak

25.07.2022 11:21
TCMB Başkanı Kavcıoğlu, İSO Meclisi'nin temmuz toplantısına katılacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi'nin 29 Temmuz'da gerçekleştirilecek olağan toplantısına katılacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi'nin 29 Temmuz'da gerçekleştirilecek olağan toplantısına katılacak.

İSO'dan yapılan açıklamaya göre, Kavcıoğlu'nun katılacağı temmuz ayı olağan toplantısı, "Reel Kesimi Destekleyen Nitelikli Finansman Politikalarının Üretim ve İhracat Açısından Önemi" ana gündemiyle 29 Temmuz'da düzenlenecek.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın açılış konuşmasını yapacağı toplantıda, TCMB Başkanı Kavcıoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

YORUMLAR
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Reel Kesim Güven Endeksi temmuzda 2,7 puan azalarak 103,7'ye geriledi Reel Kesim Güven Endeksi temmuzda 2,7 puan azalarak 103,7'ye geriledi Kapasite kullanım oranı temmuzda yüzde 78,2 seviyesinde gerçekleşti Kapasite kullanım oranı temmuzda yüzde 78,2 seviyesinde gerçekleşti
Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İstanbul Sanayi Odası, Şahap Kavcıoğlu, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB Başkanı Kavcıoğlu, İSO Meclisi'nin temmuz toplantısına katılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: TCMB Başkanı Kavcıoğlu, İSO Meclisi'nin temmuz toplantısına katılacak - Son Dakika
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