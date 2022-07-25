İSO'dan yapılan açıklamaya göre, Kavcıoğlu'nun katılacağı temmuz ayı olağan toplantısı, "Reel Kesimi Destekleyen Nitelikli Finansman Politikalarının Üretim ve İhracat Açısından Önemi" ana gündemiyle 29 Temmuz'da düzenlenecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › TCMB Başkanı Kavcıoğlu, İSO Meclisi'nin temmuz toplantısına katılacak - Son Dakika

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