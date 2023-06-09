TCMB Başkanlığı Şahap Kavcıoğlu'ndan Hafize Gaye Erkan'a devredildi - Son Dakika
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TCMB Başkanlığı Şahap Kavcıoğlu'ndan Hafize Gaye Erkan'a devredildi

09.06.2023 17:13

TCMB Başkanlığı görevi Şahap Kavcıoğlu'ndan Hafize Gaye Erkan'a devredildi. Erkan, Kavcıoğlu'na teşekkür ederek, ülkemiz ve Merkez Bankası çalışanları adına desteğini, emeklerini ve hizmetlerini minnetle hatırlayacaklarını belirtti. Erkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, görevi Şahap Kavcıoğlu'ndan devraldı.
Devir teslim dolayısıyla Merkez Bankasında tören düzenlendi.

İLK KONUŞMASINI YAPTI

Erkan, yaptığı konuşmada, son 2 yıldaki hizmetleri için Kavcıoğlu'na teşekkür ederek, "Zorlu bir süreci ekibiniz ile yürüttünüz. Emekleriniz için teşekkür ediyoruz. Ülkemiz ve Merkez Bankası çalışanları adına desteğinizi, emeklerinizi ve hizmetlerinizi minnetle hatırlayacağımı bilmenizi isterim." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

TCMB'ye atanan ilk kadın başkan olan Erkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığı görevine getirilen Kavcıoğlu da Erkan'a Türkiye için başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Hafize Gaye Erkan

HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR?

İstanbul'da 1982 yılında doğan Hafize Gaye Erkan, İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü 2001'de tamamladı. Eğitimine ABD'de devam eden Erkan, 2005'te Princeton Üniversitesi'nde yöneylem araştırması ve finans mühendisliği alanında doktora derecesi aldı. Erkan, Harvard Business School'da yönetim bilimleri ve Stanford Üniversitesi'nde liderlik üzerine iki eğitim programını da tamamladı.

Kariyerine 2005 yılında Goldman Sachs'ta başlayan Erkan, burada görev yaptığı 9 yıl boyunca ABD'deki büyük bankalar ile sigorta şirketlerinin yönetim kurulları ve üst düzey yönetim ekiplerine bilanço yönetimi, stres testi ve sermaye planlaması, risk yönetimi, birleşme ve satın alma konularında danışmanlık hizmeti verdi.

BİRÇOK ÖNEMLİ GÖREV ÜSTLENDİ

First Republic Bank'ta 2014 yılında çalışmaya başlayan Hafize Gaye Erkan, burada çalıştığı yaklaşık 8 yıl süresince eş icra kurulu başkanı (Co-CEO), başkan, yönetim kurulu üyesi, yatırım direktörü, mevduat direktörü ve risk eş direktörü olarak görev yaptı. Merkezi ABD'de bulunan mücevher şirketi Tiffany & Co'da 2 yıl yönetim kurulu üyesi olan Hafize Gaye Erkan, 2022'de, Fortune 500'de yer alan küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'ın yönetim kuruluna katıldı.

San Francisco Business Times'ın 2018'deki araştırmasına göre, Amerika'nın en büyük 100 bankasında başkan veya CEO unvanına sahip 40 yaşın altındaki tek kadın olan Erkan, aynı yıl San Francisco Business Times'ın "40 Yaş Altı 40 Listesi" ile Crain New York Business'ın "40 Yaş Altı 40 Listesi"nde yer aldı.

"İZLENMESİ GEREKEN KADINLAR" LİSTESİNE GİRDİ

Hafize Gaye Erkan, 2019 yılında da Crain's'in "Bankacılık ve Finans Sektöründe Önemli Kadınlar Listesi" ile American Banker'ın "İzlenmesi Gereken Kadınlar Listesi"ne girdi. Bankacılık, yatırım, risk yönetimi, teknoloji ve dijital inovasyon konularında uzmanlığa sahip olan Erkan, Princeton Üniversitesi Yöneylem Araştırması ve Finansal Mühendislik Bölümü Danışma Konseyi'nde de görev yaptı.

Hafize Gaye Erkan, 9 Haziran 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı. Kararnameyle, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa Merkez Bankası Başkanlığı'na kadın bir başkan atandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR (12)
  • balder osman: Kemal derviş gelmişti bi ara da Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Halil Parlak: ARTIK İŞ EHLİNE VERİLME ZAMANI GELMİŞ DEMEKTİR. BİRİLERİNİN DANIŞMANLIĞIYLA HERSEYİ YÖNETMEK KADAR AĞIR BİR SORUMLULUĞU ALMAK HERKESİ YORMUŞTUR. BIRAKIN KİM NERDE EĞİTİM ALDIYSA ORADA GÖREV YAPSIN. ATAMA ADIMINI VE MEHMET ŞİMŞEK İ TEBRİK EDİYORUM. İNŞALLAH 1,5 2 YIL İÇERİSİNDE ENFİLOSYON DIŞINDA BAŞKA ŞEYLER KONUŞMAYA BAŞLARIZ. Cevap Yaz 24 4 Yayından Kaldır
  • Halil Parlak: ENFİLASYON 1 14 Yayından Kaldır
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Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın adını kullanan sahte hesaplarla ilgili uyarı: Resmi hesabı daha sonra açılacak Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın adını kullanan sahte hesaplarla ilgili uyarı: Resmi hesabı daha sonra açılacak

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Son Dakika Ekonomi TCMB Başkanlığı Şahap Kavcıoğlu'ndan Hafize Gaye Erkan'a devredildi - Son Dakika


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