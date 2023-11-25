EFT ve FAST işlemleriyle ilgili yeni karar! 16.00'dan sonra para transferinde fazla ücret alınmayacak

EFT ve FAST ile yapılan para transferlerinde bir dönem sona erdi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankaların hafta içi saat 16.00 sonrası ve hafta sonu yapılan EFT/FAST işlemleri için yüzde 50 fazla azami ücret uygulamasını kaldırdı.

TCMB'nin Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i ile Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.

YÜZDE 50 FAZLA ÜCRET ALIYORLARDI

Hafta içi saat 16.00'dan sonra ve hafta sonu gerçekleştirilen EFT/FAST işlemlerinde bankalar, azami EFT/FAST tarifelerinin yüzde 50 fazlası kadar ücret alabiliyordu.

AZAMİ ÜCRET TARİFESİ UYGULANACAK

1 Aralık 2023'te yürürlüğe girecek düzenlemeler ile saat veya gün farkı olmaksızın bütün EFT/FAST işlemlerinde azami ücret tarifesi aynı uygulanacak.

EFT NEDİR?

EFT'nin açılımı Elektronik Fon Transferi'dir ve bankalar arası transferi ifade eder. Kısaca A bankasındaki bir hesapta bulunan paranın, B bankasındaki bir hesaba gönderilmesidir. Alıcı ve gönderici farklı bankalarla çalışabildiği gibi, gönderici başka bankalarda bulunan kendisine ait hesaplara da EFT aracılığıyla para transferi yapabilir. Farklı bankalardaki kredi kartı, fatura ve kira gibi ödemeleri için de EFT kullanılabilir.

EFT, sadece yurt içinde yapılan TL birimli işlemdir. Banka şubeleri, internet, mobil, telefon ve ATM üzerinden gerçekleştirilebilir.

FAST NEDİR?

FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) anlık ödeme sistemidir. FAST'ta ödemeler 7/24 ve anında karşı hesaba geçer ve ödemenin tarafları, bankaları tarafından ödemenin durumu hakkında anında bilgilendirilir.