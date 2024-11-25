TCMB İhale Açtı

Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 milyar ve 680 milyar liralık iki TL depo alım ihalesi açtı.

TCMB'nin 2 Aralık vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde hem teklif hem de gerçekleşme tutarı 6 milyar 474 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

Bankanın 26 Kasım vadeli 680 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 619 milyar 254 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak gerçekleşti.