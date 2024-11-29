TCMB İhale Açtı

Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 milyar ve 460 milyar liralık iki TL depo alım ihalesi açtı.

TCMB'nin 6 Aralık vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde hem teklif hem de gerçekleşme tutarı 8 milyar 378 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

Bankanın 2 Aralık vadeli 460 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 357 milyar 577 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak gerçekleşti.