Merkez Bankası kararıyla birlikte ihracatçının reeskont kredisi limiti 5 kat arttı! Mehmet Şimşek ilk kez konuştu - Son Dakika
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Merkez Bankası kararıyla birlikte ihracatçının reeskont kredisi limiti 5 kat arttı! Mehmet Şimşek ilk kez konuştu

20.07.2023 16:03

Merkez Bankası, ihracatçının finansmana erişimini kolaylaştırmak adına reeskont kredilerinin günlük limitini 300 milyon TL'den 1,5 milyar TL'ye çıkardı. Kararı yorumlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise "Programımızın en büyük önceliklerinden birisi ihracatın güçlü bir şekilde desteklenmesidir. İç talebi dengeleyici tedbirler alırken, ihracata da maksimum destek sağlayacağız." dedi.

Merkez Bankası, ihracatçının reeskont kredisi için bankaların günlük limitini 5 kat arttırdı. Kararla ilgili bir açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Programımızın en büyük önceliklerinden birisi ihracatın güçlü bir şekilde desteklenmesidir. İç talebi dengeleyici tedbirler alırken, ihracata da maksimum destek sağlayacağız." dedi.

İHRACATA TEŞVİK İÇİN LİMİT ARTIŞINA GİDİLDİ

İhracatı teşvik eden reeskont kredilerinde Merkez Bankası önemli bir karar aldı. Buna göre, ihracat finansman desteği sağlayan reeskont kredilerinin günlük limiti 300 milyon TL'den 1,5 milyar TL'ye çıkarıldı. Merkez Bankası, bu kararı ile ihracatçıların krediye erişimini desteklemeye devam ederken, aynı zamanda ihracat artışına katkı veren ihracatçıları da önceliklendirecek. KOBİ'lerin reeskont kredilerindeki payı da artırılıyor. Ayrıca, TCMB'nin sadeleşme süreci kapsamında reeskont kredilerinde yüzde 30 ilave döviz satış şartı ve önden döviz satış şartı gibi koşullar kaldırılıyor. Merkez Bankası, finansal kaynakların üretken alanlara yönlendirmesini sağlayarak verim ekonomisini destekliyor.

"MAKSİMUM DESTEK SAĞLAYACAĞIZ"

Alınan kararın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Mehmet Şimşek ise şu ifadeleri kullandı: "Programımızın en büyük önceliklerinden birisi ihracatın güçlü bir şekilde desteklenmesidir. İç talebi dengeleyici tedbirler alırken, ihracata da maksimum destek sağlayacağız. Yurtdışından temin ettiğimiz kaynakları ihracat ve yatırıma kanalize edeceğiz."

TCMB, ihracatçının reeskont kredisi limitini 5 kat arttırdı
Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası kararıyla birlikte ihracatçının reeskont kredisi limiti 5 kat arttı! Mehmet Şimşek ilk kez konuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez Bankası kararıyla birlikte ihracatçının reeskont kredisi limiti 5 kat arttı! Mehmet Şimşek ilk kez konuştu - Son Dakika
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