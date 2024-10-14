TCMB İkinci TL Depo İhalesinde 354 Milyar Liraya Teklif

Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ikinci TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 354 milyar 428 milyon lira oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 460 milyar liralık ikinci TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

İhaleye, 354 milyar 428 milyon liralık teklif geldi.